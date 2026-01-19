Mañueco convoca elecciones en Castilla y León el 15 de marzo

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (c), aplaude tras el minuto de silencio guardado en señal de solidaridad y apoyo con las víctimas y familiares del accidente ferroviario en Adamuz, Córdoba, este lunes en Valladolid.EFE/Nacho Gallego

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (PP), ha firmado este lunes el decreto de disolución de las Cortes y de convocatoria electoral para el próximo 15 de marzo, última fecha posible para cumplir la normativa por el final de la legislatura.

Mañueco tenía previsto comparecer en una rueda de prensa, pero finalmente ha suspendido toda la agenda institucional del Ejecutivo autonómico en señal de duelo por el accidente ferroviario ocurrido en Córdoba, lo que ha llevado al presidente a comunicar esta fecha a través de un comunicado.

En el decreto, que entrará en vigor mañana con su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León, el presidente confirma que en estos comicios los votantes elegirán 82 procuradores, uno más que en la actual legislatura, al aumentar la población en la circunscripción de Segovia, mientras que el resto permanece igual.

En concreto, con la nueva mayoría parlamentaria fijada en los 42 procuradores, los votantes elegirán 15 representantes de Valladolid, 13 de León, 11 de Burgos, 10 de Salamanca, 7 de Zamora, 7 de Ávila, 7 de Palencia, 7 de Segovia y 5 de Soria.

El decreto, firmado por Mañueco después de la preceptiva reunión y deliberación del Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León, establece que la campaña electoral tendrá la habitual duración de quince días, con su arranque el viernes 27 de febrero y su finalización en la medianoche del 13 de marzo.

Para dar cumplimiento a la normativa autonómica, el artículo cuarto del decreto de convocatoria fija el 14 de abril como fecha prevista para la sesión constitutiva de las Cortes de Castilla y León elegidas el 15 de marzo.

Será esa fecha en la que comience a contar el reloj para buscar la investidura de un presidente autonómico y también en la que se comiencen a fraguar los posibles acuerdos postelectorales, dado que será en ese momento cuando se dilucide quién preside el Parlamento autonómico, en un escenario en el que todas las encuestas hablan de pactos necesarios para formar gobierno.

Concluye así una legislatura que ha estado marcada por el gobierno de coalición entre el PP y Vox, el primero entre ambos partidos en España, que fue roto en julio de 2024 con la salida del Ejecutivo de Vox, lo que dejó en minoría parlamentaria al PP.