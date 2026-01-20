Las Cortes echan el cierre a la legislatura con la admisión de una PNL sobre el belén de un pueblo de Burgos

Hemiciclo durante de las votaciones en la primera jornada del pleno de las Cortes de Castilla y León.Leticia Pérez

Las Cortes de Castilla y León echan el cierre a la undécima legislatura con la admisión de una proposición no de ley del Grupo Socialista para impulsar el Belén de Vallarta de Bureba (Burgos). La iniciativa, registrada hace un mes, es la última admitida a trámite por la Mesa, aunque ya no se tramitará al disolverse la cámara y convocarse elecciones para el 15 de marzo.

Fuentes parlamentarias consultadas a Ical explicaron que esta proposición no de ley es la última que se ha aceptado por las Cortes en esta undécima legislatura. Se trata de una iniciativa firmada por los procuradores socialistas -Eva Ceballos, Virginia Jiménez, Luis Briones, Jesús Puente, David Sáinz-Aja y José Ignacio Martín Benito- y dirigida a la Comisión de Cultura, Turismo y Deporte.

La Mesa de las Cortes admitió la semana pasada esta proposición no de ley, que hoy publica el Boletín del parlamento, si bien ya no iniciará su tramitación al convocarse elecciones. En ella, el PSOE instaba a la Junta a impulsar el Belén de Vallarta de Bureba para ayudar a la financiación del proyecto cultural ‘Espacio Museístico RV’.

Los proponentes argumentan en los antecedentes que hace cuatro años nació en Vallarta de Bureba el proyecto de creación de un

belén completamente elaborado pieza por pieza por los vecinos. Las maquetas, paisajes y arquitecturas atraen más de 1.000 visitantes cada temporada.