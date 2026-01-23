Tu voto vale 40 céntimos en CyL

Publicado por Europa Press Valladolid Creado: Actualizado:

Los partidos políticos recibirán 10.205,62 euros por cada escaño que obtengan en las elecciones a las Cortes de Castilla y León que se celebrarán el domingo 15 de marzo y 0,40 euros por cada voto conseguido por cada candidatura que tenga al menos un escaño. Así consta en la Orden de la Consejería de Economía y Hacienda publicada ayer en el Bocyl por la que se fijan las cantidades de los gastos correspondientes a las próximas elecciones a las Cortes de Castilla y León.

A estas cantidades se suman 0,19 euros por elector, por el envío directo y personal a los electores de sobres y papeletas electorales o de propaganda y publicidad electoral, «siempre que la candidatura de referencia hubiera obtenido representación parlamentaria».

La Orden contempla otros 0,38 euros para determinar el límite de los gastos electorales de cada partido, federación, coalición o agrupación participante en las elecciones que se multiplicarán por el número de habitantes correspondientes a la población de derecho de las circunscripciones donde presenten sus candidaturas.

El Título VI de la Ley Electoral de Castilla y León de 1987 establece el sistema de financiación de los gastos ocasionados a los partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones de electores por su concurrencia a las elecciones autonómicas.

El artículo 45 prevé la concesión de subvenciones por cada escaño y por cada voto conseguido, de acuerdo con las reglas que se establecen, así como por los gastos ocasionados por el envío directo y personal a los electores de sobres y papeletas electorales o de propaganda y publicidad electoral, mientras que el artículo 47 establece el límite de estos gastos por cada partido, federación, coalición o agrupación participante.

Los partidos políticos que concurrirán a las elecciones autonómicas del 15 de marzo se disputarán el reparto de 82 procuradores, frente a los 81 de la ahora finalizada, tras sumar un escaño por la provincia de Segovia, que pasa de seis a siete representantes.

Los 82 procuradores de la XII Legislatura que se constituirá a las 11.30 horas del martes 14 de abril se repartirán del siguiente modo: Valladolid (15), León (13), Burgos (11), Salamanca (10), Ávila, Palencia, Segovia y Zamora (7) y Soria (5).

De este modo, las Cortes de Castilla y León de la XII Legislatura contarán con la misma representación de procuradores que hubo en la VI (2003-2007) y superan el suelo de parlamentarios al que se llegó en 2019, tras la pérdida entonces de tres representantes por las provincias de Salamanca, Segovia y León como consecuencia del efecto directo de la caída de población.

La VI Legislatura de las Cortes de Castilla y León (2003-2007) con esos 82 procuradores se caracterizó por una mayoría absoluta del PP, con 48 representantes, frente a 32 del PSOE y dos del Grupo Mixto, los leonesistas Joaquín Otero y José María Rodríguez de Francisco.

El primer parlamento de la etapa autonómica estuvo conformado por un total de 84 procuradores --el número que se ha repetido más veces en el Parlamento--, cifra que se repitió en el segundo y tercer mandato para caer a 83 en la cuarta y quinta legislatura y a 82 en la sexta.

En las elecciones de mayo de 2007 el Parlamento de Castilla y León recuperó un escaño, hasta alcanzar los 83, y tanto en la octava como en la novena legislatura se volvió a esa cifra originaria de 84 procuradores que se perdió en la décima, con el mínimo histórico de 81 que se mantuvo en la XI para el mandato de 2022-2026.