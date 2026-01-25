Martínez alerta del "exilio forzado" en Castilla y León por la falta de oportunidades

El secretario general del PSOECyL y candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, asiste a la nauguración de la exposición de la Fundación Pablo Iglesias.Concha Ortega

Publicado por Ical Soria Creado: Actualizado:

El secretario general del PSOE de Castilla y León y candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, defendió ayer en Soria la plena vigencia del pensamiento socialista y de la lucha obrera frente a la desigualdad territorial, social y de género, al tiempo que alertó del avance de la “extrema derecha” y de su ofensiva contra los pilares fundamentales del Estado de Derecho, como el sindicalismo, el feminismo y el Diálogo Social.

Martínez realizó estas declaraciones minutos antes de la inauguración de la exposición de la Fundación Pablo Iglesias dedicada a la figura de Pablo Iglesias, con motivo del centenario de su fallecimiento y del 175 aniversario de su nacimiento. La muestra, que inicia en Soria su recorrido por Castilla y León, repasa la trayectoria política y sindical de Pablo Iglesias, fundador del Partido Socialista Obrero Español en 1879 y de la Unión General de Trabajadores en 1888, y pone en valor su papel clave en la conquista de derechos laborales y sociales, así como en la construcción del Estado social y democrático de derecho. El itinerario expositivo recoge más de un siglo de lucha sindical, de avances en igualdad de oportunidades y de defensa de la democracia.

Durante su intervención, el líder socialista puso el acento en la actualidad del pensamiento y la trayectoria de Pablo Iglesias, a quien definió no solo como un referente histórico de la lucha obrera y la igualdad entre las personas, sino también como una figura clave en la defensa de la igualdad entre territorios. En este sentido, recordó que el fundador del PSOE se vio obligado a abandonar su tierra natal tras la muerte de su padre, huyendo de la falta de oportunidades y desplazándose a Madrid, algo que hoy sigue ocurriendo.

“Nos suena, desde luego, a todas las sorianas y a todos los sorianos, nos suena a todos los castellanos y a todos los leoneses porque lamentablemente todavía esos desequilibrios territoriales estructurales existen y hacen que todavía el exilio forzado de nuestros hombres tengan que ser una referencia más de un siglo después”, denunció.

El secretario general del PSOE de Castilla y León defendió que la lucha por la corrección de estas desigualdades territoriales debe ir de la mano de la defensa de la igualdad entre las personas y de los derechos laborales, en un contexto que calificó de especialmente preocupante por el crecimiento de los extremismos. En este punto, advirtió de que la “extrema derecha” niega la desigualdad de la mujer y cuestiona la necesidad de una lucha obrera organizada, lo que supone, a su entender, una amenaza.

Martínez alertó de que existen dos pilares fundamentales del Estado de Derecho que la “extrema derecha a nivel internacional quiere menoscabar”. Por un lado, el sindicalismo y los representantes de los trabajadores, y por otro, el feminismo. Según explicó, cuando estas fuerzas acceden a las instituciones, una de sus primeras decisiones es desmantelar el diálogo social y eliminar los espacios de interlocución entre la administración y quienes defienden los derechos laborales.

Asimismo, denunció que estos discursos también ponen en cuestión las políticas de lucha contra el cambio climático, lo que, en su opinión, forma parte de una estrategia global de “desmantelamiento del Estado del bienestar y del Estado de Derecho”.

En este contexto, Martínez defendió la vigencia de las ideas que representa el socialismo, entendido desde una perspectiva internacionalista, basada en la unidad, la cohesión social y territorial y la redistribución de la riqueza para garantizar un futuro de oportunidades con independencia del lugar de nacimiento, del género o del origen social.

Finalmente, el dirigente socialista animó a la ciudadanía a visitar la exposición como un ejercicio de memoria democrática y reconocimiento a más de un siglo de lucha sindical, de defensa de la igualdad de oportunidades, del Estado de Derecho y de la Democracia, y concluyó que el socialismo ha sido una de las fuerzas que más ha contribuido al progreso democrático de este país desde el final de la dictadura.