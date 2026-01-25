Los servicios de emergencias mejoran su marca: las ambulancias medicalizadas reducen a 12,34 minutos su tiempo de respuesta

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

Los servicios de emergencias sanitarias de Castilla y León volvieron a mejorar sus tiempos de respuesta durante el último año. En concreto, las unidades medicalizadas lograron rebajar hasta los 12 minutos y 34 segundos el tiempo medio que transcurre desde que se moviliza el recurso hasta que llega al lugar de la emergencia, con lo que mejoraron los 12 minutos y 45 segundos registrados en el ejercicio anterior.

Por su parte, las ambulancias de soporte vital básico situaron su tiempo medio de llegada en 13 minutos y 29 segundos, también por debajo de los 13 minutos y 51 segundos registrados en 2024. Si bien, el tiempo medio desde que una llamada entra en el Centro Coordinador de Urgencias (CCU) hasta que se moviliza un recurso fue de tres minutos y cuatro segundos, en este caso, por encima de los 2 minutos 54 segundos del ejercicio anterior.

Así lo reflejan los datos de la Gerencia de Emergencias Sanitarias de Castilla y León correspondientes al balance de 2025, consultados por Ical, que señalan que Sacyl atendió un total de 302.200 llamadas de atención urgente, frente a las 288.728 del año anterior, lo que supone un incremento cercano al cinco por ciento. A través de estas llamadas se dio asistencia a 303.484 pacientes, por encima de los 291.439 de 2024.

El 78,9 por ciento de los recursos se movilizó en horario diurno -entre las 8.00 y las 22.00 horas-, mientras que el 21,1 por ciento restante se activó en horario nocturno. Del total de peticiones de asistencia urgente, un 9,25 por ciento se resolvió sin necesidad de movilizar ningún recurso de emergencia, mientras que el 91 por ciento restante sí requirió su intervención.

Motivos de las llamadas

En cuanto a los motivos de las llamadas, los traumatismos volvieron a ser la causa más frecuente, al concentrar el 23 por ciento del total. Les siguieron las patologías relacionadas con el aparato nervioso (14 por ciento), los problemas respiratorios (11,7 por ciento), las enfermedades del aparato circulatorio (9,4 por ciento) y los trastornos mentales (7,9 por ciento). Además, un 31,6 por ciento de las llamadas se debieron a otras causas no incluidas en estos grupos, como patología no urgente.

Por lo que respecta a los accidentes de tráfico, durante 2025 fueron atendidas 5.702 personas por esta causa, frente a las 5.540 del año anterior. Por provincias, se contabilizaron 392 atenciones en Ávila, 909 en Burgos, 1.085 en León, 342 en Palencia, 729 en Salamanca, 399 en Segovia, 239 en Soria, 1.177 en Valladolid y 430 en Zamora.

Datos por provincias

Por lo que respecta a la distribución territorial de las llamadas, la Gerencia de Emergencias Sanitarias atendió 23.508 en Ávila, 45.503 en Burgos, 55.001 en León, 21.035 en Palencia, 39.511 en Salamanca, 17.169 en Segovia, 10.294 en Soria, 67.225 en Valladolid y 22.954 en Zamora. El número de personas atendidas fue de 23.577 en Ávila, 45.639 en Burgos, 55.256 en León, 21.123 en Palencia, 39.556 en Salamanca, 17.330 en Segovia, 10.362 en Soria, 67.495 en Valladolid y 23.146 en Zamora.

Las intervenciones se realizaron gracias al trabajo del Centro Coordinador de Urgencias de Sacyl y a la movilización permanente de los profesionales sanitarios y de las 197 unidades asistenciales con las que cuenta la Comunidad, incluidos siete helicópteros medicalizados de los diez previstos. De ese total, 54 son Unidades de Soporte Vital Avanzado (USVA) -23 Unidades Medicalizadas de Emergencias, cinco Unidades de Enfermería de Emergencias, 19 unidades de transporte interhospitalario y siete helicópteros medicalizados- y 143 son Unidades de Soporte Vital Básico (USVB).