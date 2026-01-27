Carlos Martínez cree que el cambio "no está lejos" y culpa a Mañueco de "hacer una carrera de autos locos" a última hora

Publicado por Europa Press Soria Creado: Actualizado:

El secretario autonómico del PSOE y candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, ha considerado que el cambio en el Gobierno de la Comunidad "no está tan lejos" y ha culpado al presidente de la Junta y candidato del PP, Alfonso Fernández Mañueco, de intentar ahora "hacer una carrera de autos locos" con anuncios a última hora.

"Ese cambio no está tan lejos, hay algunos que con propaganda intentan anular en proyecto de Castilla y León, que se centra en la corrección de desigualdades, y si hay una que es desigual es Soria", ha señalado Martínez, al tiempo que ha lamentado que Mañueco, "como los malos estudiantes", "hace una carrera de autos locos con anuncios a última hora para ser creíble".

Martínez ha realizado estas declaraciones durante el acto en el que el PSOE de Soria ha presentado a los candidatos con los que concurrirá a las elecciones del 15 de marzo en Castilla y León y que se completa con un equipo con representación de todas las comarcas sorianas y con el objetivo de "luchar contra los desequilibrios".

La lista la lidera el alcalde de Soria y candidato a presidir la Junta, Carlos Martínez, seguido de la portavoz del PSOE en la Diputación Provincial, Esther Pérez Pérez, el alcalde de Almazán, Jesús Cedazo Mínguez, la concejal de Obras y Servicios del Ayuntamiento de Soria, Ana Alegre Martínez, así como el concejal del PSOE en El Burgo de Osma José Peñalba. Como suplentes están el alcalde de Borobia, José Javier Gómez Pardo, la alcaldesa de Abejar, Carolina Romero Plazas y la alcaldesa de Los Rábanos, Gemma Hernández Ramos.

Así, Martínez ha presentado a los candidatos y ha pedido a la ciudadanía la confianza para "hacer cosas diferentes" que pasan por "la revolución de esos territorios que se sienten abandonados a su suerte". Ha señalado que es "simbólico" que la provincia más pequeña de la comunidad y del país sea la que se "abra paso" para generar las reivindicaciones suficientes y alzar la voz para "enfrentarse al reto presente que hay por delante".

En este foro, Martínez ha insistido en que "la llave del cambio tiene que empezar en Soria" con un "equipo con una capacidad de trabajo incuestionable y con un producto de transformación que es referente".

TODAS LAS COMARCAS SORIANAS

En cuanto a los candidatos, de José Peñalba ha recordado que fue el más votado en El Burgo de Osma, pero "pactos como PP y Vox" le han impedido gobernar para luchar por la comarca. Así, ha apostado por la coordinación con el alfoz "en un importante contexto complejo provincial con 183 municipios y envejecimiento de la población", de la mano de la alcaldesa de Los Rábanos, Gemma Hernández, que cierra la lista. Del alcalde de Borobia, José Javier Gómez, ha destacado su "pelea desde un municipio modesto" y su forma de ser pionero en utilizar el recurso del cielo como reclamo turístico.

Pinares estará representado por la alcaldesa de Abejar, Carolina Romero, "comarca fundamental para el proyecto político". Desde la ciudad se ha apostado por la concejal de Obras y Servicios, Ana Alegre, uno de los pilares del proyecto de transformación de la capital con el que crear sinergias. Jesús Cedazo estará en el número tres, "el alcalde que mayor respaldo porcentual tiene del PSOE", y que representará a toda una comarca como la de Almazán.

La portavoz en la Diputación Provincial y número dos en la lista, Esther Pérez, simboliza desde la peque localidad de La Póveda, "una comarca como Tierras Altas que tiene los mayores retos y que lucha contra el abandono institucional.

PASO AL FRENTE

Carlos Martínez ha cerrado el repaso de la candidatura por su candidatura con la que ha querido dar el "salto a la primera línea política" ya que la Junta "no podía seguir dando la espalda a una provincia como Soria, abandonada, donde los plazos se hacen eternos".

"Todo ello ha hecho que desde el PSOE en Soria queramos asumir esa responsabilidad de dar un cambio en Castilla y León para transformar el abandono por esperanza y el pasado en blanco y negro por un futuro", ha apuntado. Así, ha incidido en la "voluntad política de dar un cambio a la provincia" lo que necesita de un "giro en las políticas públicas de Castilla y León".

RETOS DE LOS CANDIDATOS

Esther Pérez ha reivindicado que desde El Valle y las Tierras Altas afrontarán "uno de los principales retos, la despoblación". "Los vecinos no queremos ser más que nadie, pero tampoco menos, por lo que necesitamos un cambio que ordene el territorio y corrija la desigualdad de oportunidades, que garantice el derecho a los servicios, a la cultura o al deporte".

El alcalde de Almazán, Jesús Cedazo, ha incidido en que es el momento del "cambio y de ejecutar inversiones necesarias y de aumentar los servicios". Así, ha recordado que desde el ayuntamiento se cedieron terrenos municipales a la Junta hace 35 años para ampliar el Centro de Salud. También ha pedido impulso en el ámbito del patrimonio, "a la administración que tiene la competencia", así como se referentes en materia forestal.

José Peñalba ha reivindicado el papel de los pequeños municipios y del PSOE en los ayuntamientos que gobierna con proyectos de modernización "que no se han llevado a cabo porque la Junta lo ha estado impidiendo". Así, el candidato ha pedido más servicios y vías de comunicación para una comarca y una provincia referente para el turismo, "cercana a grandes ciudades de donde la gente quiere salir cada fin de semana porque se vive mal".