Mañueco pide "muchísima prudencia" y evitar "desplazamientos innecesarios" ante los efectos de 'Kristin'

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, se dirigió hoy a los ciudadanos desde su perfil de X (antes Twitter) para pedir “muchísima prudencia” y extremar las precauciones ante los efectos que está dejando la borrasca ‘Kristin’ a su paso por Castilla y León, donde se están produciendo nevadas, lluvias persistentes y fuertes vientos.

En su mensaje a la población, Fernández Mañueco insistió en que se deben evitar los desplazamientos innecesarios y seguir las recomendaciones de la Dirección General de Tráfico (DGT) y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. “En estos momentos llueve, nieva y sopla fuerte el viento en prácticamente toda Castilla y León”, apuntó.

De hecho, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activados los avisos naranjas y amarillos en todas las provincias de la Comunidad por la posibilidad de que las nevadas acumulen entre dos y diez centímetros, así como que el viento alcance rachas de hasta 80 kilómetros por hora.

Este miércoles, el presidente del PP de Castilla y León tenía previsto reunirse en Ávila con presidentes de las diputaciones provinciales y otros cargos del partido para abordar los cambios en el sistema de financiación autonómica. Sin embargo, a consecuencia de las incidencias registradas desde primera hora se suspendió este acto político.