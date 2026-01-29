La Junta gestiona más de 660 incidentes asociados a episodios de nieve, viento, lluvias y avenidas desde el día 22

Publicado por Europa Press Valladolid Creado: Actualizado:

La Junta de Castilla y León ha gestionado más de 660 incidentes asociados a episodios de nieve, viento, lluvias y avenidas desde el pasado jueves 22 de enero, principalmente relacionados con las nevadas y los embolsamientos de vehículos pesados, así como con afecciones a la red viaria y a servicios básicos en distintos puntos de la Comunidad.

La Junta ha recordado que mantiene activada la alerta meteorológica en todas las provincias de la Comunidad ante el episodio de meteorología adversa iniciado el pasado jueves, la cual se declaró por la Agencia de Protección Civil y Emergencias a las 22.00 horas del día 22 ante el riesgo de nevadas en todo el territorio autonómico.

Desde el inicio del episodio de meteorología adversa y hasta las 7.00 horas de este jueves, el Centro Coordinador de Emergencias de Protección Civil ha registrado incidencias relacionadas con episodios de nevadas, viento, lluvias y avenidas, sin que se hayan producido daños personales ni daños materiales de especial consideración.

Durante la jornada del día 26 de enero, la alerta meteorológica por nevadas fue ampliada por los efectos del viento y de las lluvias asociadas a la entrada de nuevos frentes. Desde el domingo 25 de enero se han registrado incidentes derivados de episodios de viento y lluvias, sin que se hayan producido daños personales ni materiales de consideración.

El día 27 de enero se recibió notificación de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil por el inicio de un episodio de avenidas en la provincia de Zamora, al encontrarse el río Bibei, en Porto, en nivel amarillo. Asimismo, la Confederación Hidrográfica del Duero inició un episodio de avenidas en las provincias de Burgos, León, Palencia, Salamanca y Zamora.

Como consecuencia del paso de la borrasca Kristin por la península, durante la jornada del miércoles 28 se registraron precipitaciones generalizadas, principalmente en forma de nieve, en toda la Comunidad. Las zonas más afectadas fueron las mesetas de Burgos, León, Palencia y Zamora, así como la comarca del Bierzo en León, alcanzando también la meseta de Salamanca. Para la jornada del jueves 29, y tras consulta con Aemet, no se prevén fenómenos meteorológicos reseñables en ninguna provincia de Castilla y León.

No obstante, durante la jornada de este jueves continuarán los vientos moderados, con rachas máximas que localmente podrán alcanzar los 60 kilómetros por hora.

Las precipitaciones se concentrarán principalmente en la zona del Bierzo (León) y Sanabria (Zamora), así como en el Sistema Ibérico de Soria, donde podrán producirse nevadas débiles, localmente moderadas, en zonas de montaña. Se prevé un ascenso térmico moderado, especialmente de las temperaturas máximas, con valores por encima de los 13 grados en la práctica totalidad de las capitales de provincia.

Avenidas

Además, la Junta ha advertido de que se mantiene activo el episodio de avenidas, con la principal afección en el paso del río Cea por el municipio de mismo nombre, en la provincia de León, donde la vía permanece cortada, si bien el nivel del río ha descendido y se encuentra actualmente en nivel amarillo.

Desde el inicio del episodio y hasta las 7.00 horas de este 29 de enero se han registrado un total de 454 incidentes relacionados con nevadas, 172 incidentes asociados a episodios de viento, 28 incidentes relacionados con lluvias y nueve incidentes vinculados a episodios de avenidas.

Red viaria

Los incidentes más relevantes, por el número de personas y vehículos implicados, fueron los embolsamientos de camiones registrados durante la jornada del día 23 de enero en las principales vías de comunicación de la Comunidad, con más de 1.300 vehículos pesados afectados en el conjunto de Castilla y León.

Estos embolsamientos se produjeron en distintas provincias, entre ellas Ávila, Burgos, León, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora.

En la provincia de León se concentraron varios de los principales embolsamientos, destacando los registrados en distintos puntos de la A-6, A-66, AP-66, N-120, N-630 y CL-622.

En la localidad de Astorga se contabilizaron más de 200 vehículos pesados, lo que motivó la movilización de la Unidad de Apoyo Logístico y Emergencias (UALE) para la instalación de puntos de iluminación y la atención a los conductores afectados. Durante la mañana del día 24, la Guardia Civil de Tráfico confirmó la recuperación de la normalidad en todas las carreteras, de manera que quedaron resueltos los embolsamientos de vehículos pesados.

Asimismo, durante este episodio se han registrado diversas actuaciones de rescate y asistencia, entre las que destaca el rescate de aproximadamente 200 personas que permanecían detenidas en un telesilla de la estación de esquí de La Pinilla (Segovia) el sábado 24 de enero, así como rescates de vehículos y senderistas en distintas zonas de montaña de las provincias de Ávila, Segovia, Soria y León.

El episodio también ha provocado incidencias puntuales en servicios básicos, como cortes de suministro eléctrico en varias localidades de la provincia de Segovia y cortes temporales de suministro de agua en la localidad de Páramos del Sil (León), así como afecciones puntuales en infraestructuras viarias y educativas, con la suspensión de rutas escolares en la ciudad de Zamora y en varios municipios de la provincia de Soria.

Desde el Centro Coordinador de Emergencias de Protección Civil se continuará con las labores de seguimiento de las previsiones meteorológicas y de la evolución de los incidentes asociados a este episodio de meteorología adversa, manteniendo la coordinación con el resto de administraciones y organismos implicados.

Afección a carreteras

Actualmente permanecen cerrados seis tramos de la red autonómica de carreteras, concretamente la AV-901 (de Villanueva de Ávila (AV-P-420) a Mijares, la SA-203 (desde el punto kilómetrico 0 al Paso de los Lobos y hasta la Peña de Francia), la SG-112 (desde Riofrío de Riaza al límite con Castilla La Mancha), LE-126 (desde La Baña --LE-164-- al límite con Galicia) y ZA-103 (desde la ZA-104 a la Laguna de los Peces)

Además, es obligatorio el uso de cadenas en otros 19 tramos (15 en León, tres en Ávila y uno en Burgos) y 26 se encuentran cerrados al tráfico pesado, la mayoría en la provincia de León, la más afectada por las inclemencias meteorológicas.