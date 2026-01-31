Mañueco exige por carta a Sánchez frenar la aplicación provisional de Mercosur

Publicado por ICAL Valladolid Creado: Actualizado:

El presidente de la Junta y candidato del PP a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco, envió ayer una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para exigirle una actuación «más proactiva», «firme» y «responsable» para frenar la aplicación provisional del acuerdo comercial suscrito entre la Unión Europea y Mercosur, mientras no se den las garantías necesarias para agricultores, ganaderos, cooperativas y la industria agraria.

Fernández Mañueco anunció que había remitido la misiva este viernes a Sánchez para explicarle la situación a la que se enfrenta el campo y la posición sobre el acuerdo de Mercosur del Gobierno de Castilla y León, pero también del conjunto del sector, que se reflejó en el último acuerdo del Consejo Regional Agrario. «Tengo la percepción», dijo el presidente de la Junta, que Pedro Sánchez es «ajeno a las preocupaciones del campo», porque a su juicio está «más preocupado de otras cuestiones». Por ello, justificó la carta enviada al presidente del Gobierno, algo que consideró «crucial», para evitar que entre en vigor el acuerdo de Mercosur, después de que el Parlamento Europeo haya pedido al Tribunal de Justicia de la UE que evalúe si respeta los tratados de la Unión.

Al respecto, Fernández Mañueco, que estaba acompañado de la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, aseguró que es «imprescindible» que se escuche desde todas las instituciones la «posición unida y firme» del campo de Castilla y León. «Decimos con voz serena, pero también contundente, cuál es nuestra posición en torno a estas reivindicaciones», afirmó el candidato «popular», quien espera Sánchez le responda la próxima semana. En ese sentido, insistió en que comprenden y comparten la «preocupación» de Acor, pero también de todo el sector remolachero y el conjunto del campo en este momento. «No podemos permitir que nada suponga la puntilla para la remolacha, los remolacheros o ninguna producción de la Comunidad», dijo para añadir que Mercosur no puede entrar en vigor si no está acompañado de clausulas y garantías de salvaguarda para preservar el futuro y la rentabilidad del campo.

Reciprocidad real

Al respecto, Fernández Mañueco reiteró la posición de la Junta y las organizaciones agrarias en el último Consejo Agrario, a la que se ha adherido el clúster Vitartis y Urcacyl. Así, citó la «reciprocidad real», que aclaró supone que los agricultores y ganaderos puedan producir en igualdad de condiciones respecto a otros países y que se apliquen las mismas exigencias sanitarias o fitosanitarias que las que hay en España y Europa, a través de «clausulas espejo». De la misma forma, demandó un refuerzo de los controles en frontera para que se cumplan «de verdad» y para garantizar que la «reciprocidad se cumpla», así como la «igualdad en la producción», con el fin de que no haya «competencia desleal». Además, exigió clausulas de salvaguarda «reales e inmediatas» para actuar sin demoras ante incrementos «excesivos» de las importaciones o caídas de los precios. A todo ello unión las compensaciones «operativas» por daños cuando sea necesario. Desde la Junta, recordó Fernández Mañueco, también han hecho «su trabajo» sobre la reforma de la Política Agraria Común (PAC) para el periodo 2028-2034, con otro acuerdo en el Consejo Regional Agrario, respaldado «por unanimidad» por todo el sector, para defender los intereses del campo, algo que señaló «no es un tema menor».