El programa CyL Digital oferta en febrero 272 cursos gratis sobre competencias tecnológicas

Archivo - Imagen de recurso de los talleres de CyL Digital.EUROPA PRESS - Archivo

Publicado por Europa Press Valladolid Creado: Actualizado:

El programa CyL Digital desarrollará durante el mes de febrero un total de 272 actividades formativas gratuitas en competencias digitales, dirigidas a personas de todas las edades y perfiles, con el objetivo de facilitar el acceso a la tecnología y mejorar las habilidades digitales de la ciudadanía en todo el territorio de Castilla y León.

De estas acciones, 152 se impartirán en el medio rural, a través de la red de 342 Centros Rurales Asociados, lo que permitirá acercar la formación tecnológica a municipios y comarcas con menor acceso a este tipo de recursos.

Las 125 actividades restantes se desarrollarán en los Espacios CyL Digital de las capitales de provincia, que atienden a la demanda existente en los entornos urbanos, según ha informado la Junta en un comunicado.

Esta oferta se completa con 25 cursos en modalidad online, disponibles a través de la web www.cyldigital.es, que permiten a los participantes adaptar el aprendizaje a sus horarios y necesidades personales.

La programación incluye acciones formativas orientadas a distintos colectivos, como personas mayores interesadas en el uso básico y seguro del teléfono móvil y otros dispositivos digitales; autónomos y emprendedores que desean incorporar herramientas tecnológicas a su actividad profesional; y personas desempleadas, familias y usuarios que buscan actualizar o reforzar sus competencias digitales.

Durante el mes de febrero también continuará activo el servicio TuCertiCyL, que permite acreditar oficialmente conocimientos digitales. Está prevista la realización de 28 pruebas de certificación, de las cuales 15 corresponden al nivel básico y 13 al nivel intermedio, válidas tanto para el ámbito laboral como para el desarrollo personal.