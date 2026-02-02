Starlink probará un proyecto piloto de cobertura móvil satelital en Castilla y León

Fachada de la sede de MasOrange, a 18 de enero de 2025, en Pozuelo de Alarcón.Jesús Hellín

MasOrange ha alcanzado un acuerdo con Starlink, propiedad de la empresa estadounidense SpaceX --del magnate Elon Musk--, para realizar un proyecto piloto centrado en probar la cobertura móvil satelital y el cual se realizará en la provincia de Valladolid, según ha explicado la compañía en un comunicado.

La teleco, que ha resaltado que será la primera prueba en España del servicio 'direct to cell' ('directo al móvil'), también ha subrayado que con este proyecto se posiciona "a la vanguardia de la innovación" en el sector de las telecomunicaciones al desarrollar una solución "pionera e integral" de conectividad móvil.

"La tecnología satelital 'direct to cell', que permite la comunicación directa entre los satélites de Starlink y los dispositivos móviles, complementa la cobertura terrestre y resulta viable técnicamente a través del acuerdo de colaboración con un operador de red como MasOrange", ha detallado.

La implementación del servicio 'direct to cell' en España para este proyecto piloto, aprobado por la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, utilizará parte del espectro de frecuencias asignado a MasOrange.

La infraestructura móvil terrestre de MasOrange usará la red satelital de Starlink como complemento, por lo que la combinación de su infraestructura móvil terrestre con la red satelital de Starlink busca ampliar y enriquecer de forma significativa las opciones de conectividad al proporcionar acceso en áreas remotas, de alta montaña o entornos costeros donde la cobertura terrestre es "limitada o inexistente".

"Estamos muy contentos de anunciar este acuerdo con Starlink que refuerza nuestro compromiso con la innovación y con ofrecer siempre los mejores servicios a nuestros clientes mediante el uso de todas las tecnologías disponibles", ha asegurado el consejero delegado de MasOrange, Meinrad Spenger.

La empresa ha explicado también que el servicio satelital 'direct to cell' funciona como torres de telefonía en el espacio, lo cual facilita mantener una conexión continua con la red Starlink a través de enlaces láser.

"Esto permite que los teléfonos cambien a la tecnología de Starlink de forma transparente para el usuario sin necesidad de intervención adicional cuando se pierde la señal terrestre, garantizando un acceso ininterrumpido a datos y mensajes de texto. Los usuarios podrán disponer de datos en sus dispositivos para utilizar aplicaciones como 'WhatsApp' o 'Google Maps', además de servicios de mensajería SMS y MMS", ha añadido MasOrange.