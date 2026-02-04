La Junta de Castilla y León podrá convocar plazas de Policías Locales en turno libre

Imagen de archivo de la presentación de una patrulla de vehículos de la Policía Local.JESÚS F. SALVADORES

La Junta de Castilla y León ha anunciado este miércoles en la reunión del Consejo de Cooperación Local que la orden que prepara para regular los procesos selectivos unificados de Policías Locales de la Comunidad permitirá convocar plazas en turno libre y prescindir del concurso de méritos que rige en la actualidad.

Ha sido el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, quien se ha reunido con los integrantes del Consejo de Cooperación Local, algunos de ellos de forma telemática, para trasladarles las novedades que introduce esta orden, derivada de un acuerdo alcanzado por la Junta con la Federación Regional de Municipios y Provincias (FRMP).

Esta nueva regulación permitirá a los ayuntamientos encomendar a la Administración autonómica la convocatoria y gestión de los procesos selectivos, con la pretensión de racionalizar su organización y aumentar la transparencia de los mismos, según el comunicado enviado por la Junta.

Entre otras novedades, la orden elaborada por la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio incluye la posibilidad de optar por el sistema de oposición en el turno libre en lugar del concurso de méritos y la elección de destino en acto público tras la finalización de las pruebas, lo que según la Junta agilizará el proceso y aportará mayor transparencia a la adjudicación de plazas.

El inicio del proceso selectivo está previsto para el próximo mes de mayo, por lo que la Junta ha defendido que era necesario trasladar esta nueva normativa al Consejo de Cooperación Local lo antes posible para su posterior aprobación, publicación y aplicación.