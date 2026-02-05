Pedro Sánchez habla con Mañueco a causa del temporal que azota CyL: "Estamos muy pendientes de la evolución de la situación"

Publicado por ICAL Creado: Actualizado:

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, informó en su cuenta de la red social X que ha mantenido una conversación con el responsable del Ejecutivo autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, con motivo del fuerte temporal y las intentas lluvias que afectando a diversas provincias y zonas de Castilla y León.

Sánchez, que también se comunicó con los presidentes autonómicos de Andalucía y Extremadura, aseguró que la “coordinación y colaboración entre todas las instituciones es fundamental para garantizar la seguridad de la población”.

A ese respecto, apuntó que desde el Gobierno de España se encuentran “muy pendientes” de la evolución de la situación y de la crecida de los ríos y arroyos, razón por la que Sánchez pidió “mucha precaución” a la población y que sigan las indicaciones de los servicios de emergencia.