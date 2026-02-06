Aprobadas 60 planes de evaluación y mejora de la calidad de los servicios

Publicado por ICAL Valladolid Creado: Actualizado:

El Consejo de Gobierno aprobó ayer, a propuesta de la Consejería de la Presidencia, el Plan Anual de Actuaciones en materia de Calidad e Innovación de los Servicios Públicos de la Administración de la Comunidad para 2026, que incluye 60 propuetas.

Dicho Plan, regulado por Decreto de 18 de febrero de 2021, se estructura en cinco ejes. El primero de ellos está destinado a valorar la calidad de los servicios públicos. El objetivo es identificar posibles mejoras y establecer o proponer actuaciones en cada uno de los ámbitos. En este eje se contemplan cinco actuaciones. Entre ellas están la autoevaluación de la calidad mediante el análisis de las valoraciones realizadas por los propios empleados públicos que prestan el servicio en varias delegaciones territoriales, o la evaluación del estado de la Administración electrónica.

El segundo de los ejes recoge la actualización de las cartas de servicios vigentes y la elaboración de nuevas cartas. Las cartas de servicios dan a conocer los compromisos de calidad que los diferentes órganos asumen en la prestación de los servicios públicos, más allá de lo exigido por las normas, de tal forma que los ciudadanos puedan tener un seguimiento del grado de cumplimiento de dichos compromisos. El Plan acordado incluye la elaboración de nueve nuevas cartas de servicio y la actualización de cuatro cartas de servicio existentes.

En este sentido, se incluyen cartas de servicios nuevas que afectarán positivamente, por ejemplo, a los Centros de Día de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, al Centro de creación artística e innovación de la Fundación Siglo, y a los cuatro museos de titularidad autonómica. Asimismo, se actualizarán cartas de servicio relativas a las oficinas de asistencia en materia de registros, o a varias bibliotecas públicas autonómicas.

El tercer eje, aborda actuaciones relacionadas con la evaluación del grado de satisfacción de las personas usuarias de los servicios públicos, para conocer las expectativas actuales y futuras de estas personas. Por ejemplo, se plantea la realización de encuestas sobre el grado de satisfacción de la ciudadanía con los servicios públicos prestados desde el 012 y las oficinas de registro, o sobre el grado de satisfacción con el servicio de saneamiento ganadero realizado por la Consejería de Agricultura.

El cuarto eje contempla 33 actuaciones destinadas a mejorar la calidad de los servicios prestados a la ciudadanía, con diferentes actuaciones como la actualización y mejora del Portal Tributario, la simplificación de los formularios de tramitación de registros, o la estandarización del contenido y la redacción de diferentes convocatorias de subvenciones.

Por último, se incluye un quinto eje, destinado a la aplicación de herramientas innovadoras para mejorar el funcionamiento interno y la forma de prestar servicios desde la organización. En este eje se incluyen dos actuaciones: la aplicación de la inteligencia artificial a los servicios públicos, y la implantación progresiva del modelo Sacyl Excelente en Centros de Salud de Atención Primaria y Servicios Hospitalarios, para mejorar la gestión, la atención y la seguridad de los pacientes.

