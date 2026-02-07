Iberdrola defiende el papel regulador de los embalses de CyL contra el cambio climático

Publicado por Efe Muelas Del Pan (Zamora) Creado: Actualizado:

La compañía eléctrica Iberdrola, que gestiona los dos mayores embalses de la Comunidad en Zamora y Salamanca, cerca de la frontera con Portugal, ha defendido ayer el papel regulador de estas infraestructuras, que aunque tienen un papel principal de generación de energía, contribuyen también a aminorar los efectos de las crecidas del Duero.

Durante su participación en unas jornadas formativas en el municipio zamorano de Muelas del Pan, cerca de la presa de Ricobayo, el delegado de Iberdrola en Castilla y León, Miguel Calvo, ha transmitido un mensaje de tranquilidad sobre la situación de los embalses, ya que, los que dependen de esta compañía, están «perfectamente bien gestionados, están acumulando agua». Ha recordado la tarea fundamental de los grandes pantanos de regulación para «evitar las avenidas» de agua. Incidió en la situación en Oporto, donde la crecida del caudal del Duero ha inundado viviendas y comercios próximos a las orillas, podría ser mucho peor de no existir embalses de regulación como los que gestiona Iberdrola: «Están haciendo su tarea, porque si no existiesen, hoy posiblemente en Oporto tendrían ahora mismo la ciudad inundada».

El responsable de Iberdrola en la Comunidad ha señalado que los embalses están haciendo su tarea y, como ocurre cada ciertos años, el objetivo es gestionar ese «exceso de agua», con una apertura de compuertas precisa, la «mínima necesaria». De hecho, por el momento, no hay previsiones de soltar agua ni en el embalse de Ricobayo ni en el de Almendra, los dos mayores de Castilla y León, ambos gestionados por esa compañía hidroeléctrica. Sin embargo, sí que ha habido que abrir las compuertas de los aliviaderos en otros embalses más pequeños de la provincia de Zamora que habitualmente están en niveles muy altos de capacidad, como el del salto de Villalpando y el de Castro de Alcañices.

Según los datos de la entidad embalses.net, el pantano de Ricobayo, que el 26 de enero estaba al 22% de su capacidad, ha multiplicado casi por tres su agua embalsada en una semana, hasta alcanzar el 61,5%, con un total de 704 hectómetros de agua acumulada el pasado lunes.

En los últimos días, la recogida de agua ha continuado y este viernes ese embalse alcanzaba ya el 86% de su capacidad de llenado, con 989 de los 1.145 hectómetros cúbicos de agua que puede llegar a acumular, según dichos datos.

El embalse de Almendra, situado entre las provincias de Zamora y Salamanca y que es el tercero con mayor capacidad de España, con 2.649 hectómetros cúbicos, pasó en una semana de un nivel del 6 al 51%, hasta el día 2 de febrero, y este viernes al mediodía llegaba ya 58,5% de su capacidad, con 1.550 hectómetros cúbicos de agua embalsada.

De todas los desembalses que se están efectuando destaca el que se están haciendo hacia Portugal desde la presa de Cedillo, cuyo titular es la compañía Iberdrola, con 5.500 metros cúbicos por segundo, con tendencia ascendente, ha apuntado el organismo de cuenca.

