Mañueco: “Tenemos que pensar en nuestra tierra, en los problemas de nuestra gente, pase lo que pase en otras comunidades”

El presidente del Partido Popular de Castilla y León y candidato a la Presidencia de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, durante su visita a la Asociación de Alzheimer Bierzo (AFA).César Sánchez

"Tenemos que hablar de aquí, de lo nuestro, de los problemas de nuestros paisanos y de dar soluciones puntuales”. Es la afirmación que hizo hoy el presidente del PPCyL, candidato a la Presidencia de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, para remarcar que su campaña electoral está diseñada “pensando en Castilla y León” y no en lo que suceda en otros territorios.

Por eso insistió en que “una cosa es el discurso nacional y otra son los problemas del día a día aquí, en esta tierra y pase lo que pase en otras comunidades autónomas, tanto si es en un sentido como si es en otro” su campaña se centrará “en los problemas de la gente de Castilla y León y en las soluciones que ofrecemos a nuestra gente”.

“Castilla y León necesita serenidad, reflexión y certezas”, comentó y lo que hay que pensar ahora es en quién quieren los ciudadanos que gestione la sanidad, la educación o los servicios sociales. “Desde el PP lo nuestro es cumplir. Somos más de nueces que de ruido, más de resultados que de confrontación”, concluyó.