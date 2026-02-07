Carlos Martínez se fija en la planificación territorial de los socialistas en Castilla La-Mancha que ha logrado aumentar la población

El PSOE de Castilla y León celebra la Conferencia Sectorial sobre ‘Ordenación del Territorio’. El secretario general del PSCyL y candidato a la Junta, Carlos Martínez, comparece con Esther Pérez, responsable socialista en la materia.PSOECyL

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

El secretario general del PSCyL y candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, comparó hoy la evolución de la población de su comunidad y Castilla-La Mancha. De esta manera, subrayó que si el censo ha aumentado de forma exponencial en la autonomía vecina es fruto de la planificación territorial del gobierno socialista de Emiliano García-Page, algo de lo que adolece Castilla y León.

Durante la celebración en el Palacio de la Audiencia de Soria de la Conferencia Sectorial sobre Ordenación del Territorio del PSCyL, Carlos Martínez remarcó que los 40 años el Gobierno del Partido Popular en Castilla y León han abocado a este territorio a la “decadencia”, debido en su opinión al declive de su gestión, que señaló no cuenta con una planificación estratégica de futuro.

En ese foro, en el que participó el vicepresidente de Castilla La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, el candidato socialista a la Presidencia de la Junta recordó que son dos comunidades autónomas muy similares, en cuanto a número de población, su extensión y sociológicamente.

"Sin embargo, hay una gran diferencia. Castilla-La Mancha en 1983 tenía 1.600.000 habitantes y hoy tiene más de 2.100.000 habitantes, es decir, ha habido un recorrido con un incremento de población importante. Castilla-La Mancha en 1983 tenía 480.000 cotizantes a la Seguridad Social. Hoy está rozando los 900.000 cotizantes”, indicó que como contraposición a Castilla y León, que en el año 1983 tenía 2,6 millones de habitantes y hoy tiene 2,4 y en ese mismo año contaba con 850.000 cotizantes y hoy no alcanza el millón.

La conclusión que el PSOE de Castilla y León ha obtenido de estas jornadas sectoriales evidencian, según Martínez, que la extensión de la Comunidad -95.000 kilómetros cuadrados- y sus 2.248 municipios obligan a aplicar políticas de escala que garanticen los derechos de ciudadanía y generen competitividad territorial y oportunidades.

Territorio 30 minutos

“Necesitamos generar empleo en escala en los territorios, en las comarcas para, de alguna forma, poder tener futuro y esperanza”, dijo para señalar que hace más 27 años que no se pone un documento encima de la mesa que planifique la prestación de los servicios en una escala comarcal y que marque la serie de inversiones específicas que permitirán dar competitividad al territorio.

Martínez insistió en apostar por dotar a la Comunidad de una planificación para las nueve provincias que incluya un planteamiento riguroso sobre la movilidad, la cobertura de derechos de ciudadanía en educación, en sanidad, y en protección social. “Tenemos que cambiar mediante esos procesos de escucha activa que llevamos haciendo durante muchísimo tiempo para configurar un programa de gobierno que, asentado en los municipios, desarrolle un modelo territorial de la prestación de los servicios”, aseguró.

Igualmente, consideró que la ordenación territorial debe servir también para planificar dónde y no se puede instalar a industria agroalimentaria intensiva o las plantas fotovoltaicas, y apostó por una transición ecológica o energética “justa” y que no se convierta en un ariete de confrontación entre municipios o sectores de la sociedad. El derecho a contar con servicios a menos de 30 minutos, o la necesidad de retorno de los jóvenes son los ejes sobre los que van a pivotar el programa de gobierno con el que el PSOE de Castilla y León concurre a las elecciones del próximo 15 marzo.

De hecho, el candidato recordó que en los últimos meses los socialistas organizaron diez conferencias sectoriales en otras tantas ciudades de la Comunidad, que sirvieron para analizar diferentes ámbitos como los incendios, la gestión forestal, la agricultura, la educación, la sanidad o la protección social.