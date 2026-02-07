Diario de León

Mañueco envía sus condolencias por la muerte de un conductor de una quitanieves en Ávila

"Todo nuestro apoyo y reconocimiento a los servicios de emergencia que se encuentran trabajando por la seguridad de todos. Descanse en paz"

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, durante el pleno de las Cortes.

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, durante el pleno de las Cortes.Rubén Cacho

Agencias

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha mandado un mensaje de apoyo a la familia, compañeros y amigos del conductor de una máquina quitanieves que ha fallecido este sábado en un accidente de tráfico ocurrido en el puerto de El Pico, en Ávila.

A través de la red social X, Mañueco se ha mostrado "consternado por tan trágico suceso" y ha enviado su "más sentido pésame" a la familia, compañeros y amigos del trabajador fallecido, de unos 40 años.

"Todo nuestro apoyo y reconocimiento a los servicios de emergencia que se encuentran trabajando por la seguridad de todos. Descanse en paz", ha concluido su post.

El accidente de tráfico ha tenido lugar sobre la 16:10 en la N-502, en el término municipal de Villarejo del Valle, cuando la quitanieves que conducía la víctima se ha salido de la vía y ha caído unos 20 metros por una ladera del puerto 'El Pico', según ha informado el Servicio de Emergencias de Castilla y León.

