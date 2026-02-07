Así fue el rescate del conductor de la quitanieves fallecido en Ávila

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

Los trabajos para rescatar el cuerpo del conductor de una máquina quitanieves que ha fallecido este sábado en el puerto 'El Pico', en la provincia de Ávila, cuando el vehículo se ha precipitado por una pendiente de 20 metros, han cortado al tráfico la N-502 en la zona, ha informado la Subdelegación del Gobierno.

Un total de 18 efectivos de la Guardia Civil intervienen en un operativo complicado por la orografía del terreno en esta zona conocida como Barranco de las Cinco Villas, a la que se suman las adversas condiciones meteorológicas, con presencia de nieve.

El suceso se ha producido pasadas las 16.00 horas, a la altura del kilómetro 56,600 de la N-502, en el término municipal de Villarejo del Valle, donde por causas que se están investigando una máquina quitanieves de la Red de Carreteras del Estado se ha salido de la vía y se ha precipitado por una pendiente de 20 metros de desnivel.

El vehículo, que se ha salido de la vía en el kilómetro 56,600, ha aparecido a la altura del kilómetro 58,000, quedando el conductor de la quitanieves atrapado en el interior del habitáculo.

Hasta el lugar se han trasladado sanitarios desde el centro de especialidades médicas de Arenas de San Pedro (Ávila), que han certificado el fallecimiento del hombre, de 54 años y vecino de Ramacastañas, un anejo de Arenas.

Debido a este accidente, la N-502 permanece cortada al tráfico, y se ha desplegado un dispositivo en el que participan patrullas de Seguridad Ciudadana y del Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, junto con efectivos del Subsector de Tráfico.

El rescate lo ha coordinado la Guardia Civil, que cuenta con la participación del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de Arenas de San Pedro, ante la dificultad de acceso a la zona del siniestro.

También han colaborado los efectivos del Parque de Bomberos de Ávila, así como de la agrupación de voluntarios de Protección Civil de Cuevas del Valle y el personal sanitario del Sacyl.

Por parte de la Comandancia de Ávila están interviniendo en el operativo un total de 18 efectivos de la Compañía de Arenas de San Pedro, así como del puesto de Candeleda y del Seprona de Casavieja, junto a los efectivos del GREIM, de la Unidad de Investigación de Seguridad Vial (UNIS) y de la patrulla del Destacamento de Tráfico de Arenas de San Pedro y la Oficina Periférica de Comunicación.

Las diligencias del siniestro, que se encuentra judicializado, están siendo instruidas por el Subsector de Tráfico de la Guardia Civil, que investiga las circunstancias del accidente