Mañueco celebra la victoria del PP en Aragón y afirma que "el sanchismo se hunde"

El presidente del Partido Popular de Castilla y León y candidato a la reelección como presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha celebrado este domingo el resultado del candidato del PP a la Presidencia de Aragón, Jorge Azcón, y ha afirmado que "el sanchismo se hunde" en la región.

"En Aragón, el PP gana las elecciones y el sanchismo se hunde", ha escrito Mañueco en un mensaje en 'X', en el que ha dado la enhorabuena a Jorge Azcón por su victoria.

En las elecciones de este domingo en Aragón, el PP de Azcón ha sido la primera fuerza política, si bien ha sufrido un retroceso al perder dos escaños con respecto a mayo de 2023.

En concreto, con el 98,77% del escrutinio, el PP ha obtenido poco más de 224.000 votos (34,26%) y 26 escaños, bajando 1,24 puntos y dejándose por el camino unos 13.000 votos con respecto a los comicios de mayo de 2023.

Con estos resultados y con el Parlamento aragonés fragmentado, Azcón queda lejos de la mayoría absoluta (34 escaños) y no podrá gobernar en solitario, por lo que se verá obligado a fraguar un pacto estable con Vox, que ha conseguido 14 escaños.

Por su parte, Mañueco aspira a ser reelegido como presidente de la Junta de Castilla y León el próximo 15 de marzo, una vez agotado su mandato.