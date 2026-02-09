Mañueco revela que su "estrategia" será "hablar de Castilla y León" y aclarar que el PP es un partido "distinto" a Vox

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

El presidente del PP de Castilla y León y candidato a la Presidencia de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, avanzó hoy que su “estrategia” para la precampaña y la campaña electoral en la Comunidad, que celebrará elecciones el 15 de marzo, será “hablar de Castilla y León”, así como de sus "problemas y necesidades" y “decir con claridad” que Partido Popular es un partido “distinto” a Vox.

Fernández Mañueco, que será el siguiente ‘barón’ en someterse al veredicto de las urnas, insistió a su llegada a la sede madrileña de Génova, donde se reúne la Junta Directiva Nacional del PP, que puede ofrecer un balance de gestión y de resultado “muy eficaz”. “Tenemos un proyecto de futuro también muy ilusionante para todas las personas”, dijo para añadir que el PP ofrece “ilusión, futuro y también responsabilidad”.

"Cuatro años después y terminada la legislatura, yo me voy a presentar a esas elecciones con un balance a mis espaldas de gestión eficaz, de crecimiento económico, de creación de empleo, de apoyo a las personas, teniendo siempre a las personas y a las familias como eje central de todas nuestras políticas", resumió.

Igualmente, Fernández Mañueco señaló que en Castilla y León ya conoce qué hizo Vox cuando formó parte del Gobierno autonómico en áreas como la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural. “Por poner un ejemplo, dejaron el trabajo a medias, tiraron la toalla y se fueron, eso es una realidad”, apostilló.

Al respecto, el presidente del PP de Castilla y León evitó decirle a sus compañeros de Aragón o Extremadura qué es lo que tienen que hacer ya que señaló cada comunidad es “distinta", si bien dejó claro que su objetivo es que las elecciones a las Cortes de marzo se centren en Castilla y León, donde recalcó tienen un “proyecto de futuro y de ambición” para que sea una de las tres mejores comunidades para vivir.

“Yo lo que sí les puedo decir es lo que vamos a hacer en la campaña en Castilla y León que responde a los problemas y necesidades de las personas de Castilla y León. Vamos a dar respuesta a todas y cada una de las preocupaciones de las personas de Castilla y León, de cada una de las ciudades, municipios y villas de nuestra tierra, de las nueve provincias de la Comunidad”, aseveró.

Responsabilidad

“El Partido Popular de Aragón es el que ha ganado las elecciones”, dijo Fernández Mañueco, que quiso felicitar a su “amigo” Jorge Azcón y al PP aragonés por la victoria de este domingo. Por ello, señaló le corresponde ahora “liderar” desde la “responsabilidad” la “construcción” y formación de un nuevo gobierno en esa comunidad.

No obstante, reconoció que le hubiera gustado que el PP hubiera tenido un “mejor resultado” anoche en Aragón, pero insistió en que son los ciudadanos los que tienen la “capacidad de decidir”. Además, evitó señalar si en esa comunidad sus compañeros no debieron hacer hincapié en asuntos nacionales.