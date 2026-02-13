El PP recoge las demandas de la empresa familiar y el mundo rural

Publicado por ICAL Valladolid Creado: Actualizado:

El Partido Popular reafirmó su «compromiso» con la empresa familiar y el mundo rural como uno de los «motores de empleo» en Castilla y León, cuyo objetivo se centra en atender las demandas planteadas por el sector empresarial y poder ser incorporadas al programa electoral que se presentará a los ciudadanos de cara a las elecciones autonómicas del próximo 15 de marzo.

La cabeza de lista del Partido Popular por Zamora a las Cortes de Castilla y León y actual consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García, así como la candidata por Valladolid y directora General de Vivienda, María Pardo, además de la coordinadora de campaña y vicepresidenta de la Junta, Isabel Blanco, mantuvieron una reunión de trabajo con representantes de Empresa Familiar de Castilla y León (EFCL) y la Asociación de la Industria Alimentaria (Vitartis) para abordar las principales propuestas del tejido empresarial de la Comunidad.

Durante el encuentro, las candidatas reiteraron la «plena disposición» del Partido Popular a «escuchar, estudiar y atender» las demandas planteadas por el sector empresarial. «Las empresas familiares son un pilar fundamental de nuestra economía y del empleo, sobre todo en el medio rural. Su experiencia y sus propuestas son esenciales para seguir construyendo una Castilla y León más competitiva y con más oportunidades», apuntaron las candidatas.

Leticia García y María Pardo subrayaron que estas aportaciones serán analizadas «con detalle» y, en la medida de su viabilidad, se integrarán, como hasta ahora, en las futuras políticas del Gobierno autonómico, una vez que, tras el 15 de marzo, el resultado de las urnas le permita a Alfonso Fernández Mañueco «revalidar» la presidencia de la Junta.

En el encuentro, los representantes de Empresa Familiar trasladaron a las candidatas populares un conjunto de medidas que permitan seguir incentivando la actividad empresarial en el mundo rural, así como en el sector de la industria de la alimentación recogidas en un documento de trabajo. Leticia García y María Pardo destacaron que muchas de estas reivindicaciones están en «plena consonancia» con las políticas que ya ha venido desarrollando el Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco en los últimos años, especialmente en materia de apoyo a autónomos, digitalización, industrialización y reducción de cargas burocráticas, puntualizaron. «El Partido Popular cree firmemente en la iniciativa empresarial como motor de progreso. Nuestro compromiso es seguir creando un entorno favorable para invertir, crecer y generar empleo de calidad en todos los rincones de Castilla y León», afirmaron García y Pardo. Ambas candidatas agradecieron a Empresa Familiar y a Vitartis su «espíritu constructivo» e insistieron en que las puertas del Partido Popular «están y estarán siempre abiertas» para trabajar conjuntamente por el futuro económico de la Comunidad.

