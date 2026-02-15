Ciudad Rodrigo muestra su respeto por el vecino fallecido por asta de toro

Publicado por ICAL Salamanca Creado: Actualizado:

Un varón de unos 65 años resultó fallecido esta madrugada tras sufrir una cornada en el pecho durante la capea nocturna del Carnaval del Toro de Ciudad Rodrigo, en la provincia de Salamanca, primer evento taurino de los festejos iniciados ayer con el Campanazo.

La localidad mostró ayer su respeto por el vecino fallecido por asta de toro durante la celebración de la capea nocturna que abrió los festejos taurinos del Carnaval del Toro, las fiestas mayores del municipio.

De este modo, cientos de mirobrigeneses y visitantes se sumaron al minuto de silencio convocado anoche por el alcalde de Ciudad Rodrigo, Marcos Iglesias, antes de la celebración del Toro del Antruejo, señalado a las 11.00 horas. La Corporación Municipal y miembros de la Policía Local y la Guardia Civil acompañaron al regidor.

Iglesias lamentó ayer los hechos acaecidos hacia la 1.16 horas, cuando se produjo la mortal cornada en el pecho. «Tristemente ha fallecido un paisano nuestro, muy querido, en la capea nocturna. Le mandamos un abrazo a su familia y amigos y les acompañamos en su dolor. DEP», escribió el regidor. Por su parte la asociación Carnavaldeltoro.es, organizadora de diferentes actos, emitió un comunicado en que manifiesta su «shock» por lo ocurrido. «En nuestros 20 años de vida habíamos tenido que escribir algo así. Es una de las cosas que nunca nos hubiera gustado ver ni vivir. Estamos impactados», recogieron.