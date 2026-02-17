Mañueco anuncia “impuestos cero” en el medio rural para la transmisión de propiedades

El presidente del Partido Popular de Castilla y León y candidato a la Presidencia de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, participa en el desayuno informativo del Fórum Europa, organizado por Nueva Economía Fórum.Juan Lázaro

El presidente del Partido Popular de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha participado hoy en Madrid en el Fórum Nueva Economía, donde ha anunciado la implantación en la próxima legislatura de una política fiscal de “impuestos cero” en el medio rural para la transmisión de propiedades, en el caso de formar gobierno si así lo deciden los ciudadanos.

Esta rebaja fiscal, de la que se beneficiará el 97% de los municipios de Castilla y León, tiene como objetivo favorecer la calidad de vida y el emprendimiento en los pueblos y se aplicará a la compra de la primera vivienda, la apertura de un negocio o la transmisión de una explotación agraria prioritaria. Además, esta medida se complementa con deducciones en el IRPF e incentivos en el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados.

Esta iniciativa forma parte de la política fiscal moderada e inteligente por la que apuesta el Partido Popular de Castilla y León. Fernández Mañueco ha recordado que, durante esta legislatura, el Gobierno autonómico ha bajado 34 impuestos, situando a la Comunidad con la fiscalidad más baja de su historia, convirtiéndola en un referente a nivel nacional en fiscalidad favorable para el medio rural.

El presidente del PP de Castilla y León ha reafirmado su compromiso de seguir bajando impuestos y ha avanzado la ampliación progresiva de la bonificación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, ya eliminado para familiares directos, con el objetivo de que se puedan beneficiar también a hermanos, tíos y sobrinos. A su vez, ha anunciado una nueva bajada en la tarifa autonómica del IRPF para todos los contribuyentes, especialmente para rentas bajas y clases medias.

Durante su intervención en el Fórum Nueva Economía, Fernández Mañueco ha defendido que Castilla y León afronta un momento clave en el que el Partido Popular presenta un balance de gestión sólido y un proyecto de futuro basado en hechos y resultados, con el objetivo de seguir trabajando día a día para mejorar la vida de las personas. En este sentido, ha subrayado que estos comicios suponen también una elección entre diferentes maneras de entender la política y ha reivindicado al Partido Popular como “el último gran partido constitucionalista de España”, que defiende la Constitución, el modelo autonómico y una gestión cercana al ciudadano.

Estas medidas estarán incluidas en el programa electoral que el Partido Popular de Castilla y León presentará mañana y que marcará su línea de trabajo para el futuro de la Comunidad.

Incluirá, asimismo, todos los compromisos del proyecto de presupuestos del Gobierno de Castilla y León para 2026, que fue bloqueado por la oposición y que se abordarán con carácter prioritario. Entre ellas, duplicar el bono nacimiento hasta los 5.000 euros por hijo; ampliar a más familias el bono infantil de 200 euros para actividades formativas, de ocio y deportivas fuera del horario lectivo; la bonificación de peajes para viajeros recurrentes empadronados en Castilla y León en las autopistas de Segovia y Ávila con Madrid y en las de León con Astorga y con Asturias; la implantación de un bono de 300 euros a 100.000 autónomos para compensar el aumento de cuotas; el mantenimiento del autobús gratuito con la tarjeta Buscyl; un incremento del 80% en las inversiones en políticas de vivienda; la extensión de los helicópteros medicalizados a todas las provincias para que Castilla y León cuente con un total de diez, el doble que la segunda comunidad autónoma; y gratuidad de la matrícula del primer curso en las universidades públicas de Castilla y León para los empadronados a partir del curso 2026-2027, anunciada la pasada semana.

En el plano económico, además de seguir impulsando una fiscalidad favorable, ha destacado el desarrollo de 26 millones de metros cuadrados de suelo industrial de calidad, adaptado a las demandas de las empresas.

Por otro lado, Fernández Mañueco ha asegurado que el Partido Popular es el partido del campo y, por ello, el programa electoral incluirá medidas como la ampliación de las ayudas para la contratación de seguros agrarios y 20 millones de euros destinados a dos fondos para modernizar las explotaciones de ganado extensivo y la mejora del ovino.

Todo ello demuestra que “la gestión es la seña de identidad del Partido Popular y que gobernar implica decidir, priorizar, escuchar y encontrar puntos de acuerdo”, ha señalado Fernández Mañueco, a la vez que ha destacado la fortaleza del partido en las nueve provincias y en los 2.248 municipios de Castilla y León.

En este sentido, ha puesto en valor medidas impulsadas en la Comunidad como la gratuidad educativa de 0 a 16 años, el transporte gratuito con la tarjeta Buscyl, las ayudas al alquiler y el apoyo a más de 930 bares para mantener su actividad en los pueblos, defendiendo que muchas de estas políticas no habrían sido posibles con decisiones tomadas desde el Ejecutivo central o desde despachos en Madrid.

Asimismo, ha subrayado que el Partido Popular de Castilla y León siempre ha apostado por la inversión en regadíos, la incorporación de jóvenes y la modernización de explotaciones, la bonificación de los seguros agrarios y el pago más rápido de la PAC. Del mismo modo, ha indicado que “estamos siempre que vienen mal dadas; con la sequía, la enfermedad hemorrágica epizoótica, la lengua azul o la remolacha y ante las inundaciones vamos a seguir apoyando a los agricultores y ganaderos. Por eso somos el partido del campo”. Además, ha recordado que Castilla y León es la Comunidad que más rápido paga los anticipos de la PAC.

Finalmente, el presidente del Partido Popular de Castilla y León ha recordado su proyecto de situar a Castilla y León entre las tres mejores comunidades autónomas de España mediante un contrato medible basado en nueve ejes y 40 indicadores independientes y ha defendido una forma de hacer política de “menos ruido y más resultados, menos propaganda y más proyectos”.