Vox exporta a CyL la polémica por el uso del burka en la calle

Vox llevará al próximo pleno del Ayuntamiento de Burgos una propuesta para prohibir el uso del niqab y el burka en las dependencias municipales, una medida que recoge en una proposición con la que quieren prohibir cualquier elemento que oculte total o parcialmente el rostro «por razones de seguridad», según ha argumentado su portavoz, Fernando Martínez-Acitores.

El concejal de Abascal ha insistido en que se trata de cumplir con varios preceptos de la Constitución española relacionados con la no discriminación, la seguridad y la igualdad en unas dependencias donde se realizan múltiples acciones ante la administración y que son espacio público. En la argumentación de la proposición, se plantea que la ocultación del rostro de manera significativa va en contra de la seguridad y la verificación de la identidad. Por eso se plantea que no se permita en las dependencias municipales la ocultación total o parcial del rostro salvo por razones médicas, de salud pública o seguridad laboral.

Martínez-Acitores ha señalado que su proposición no tiene nada que ver con la que su partido presentó en el Congreso de los Diputados, en la que se hacía referencia a la prohibición en la vía pública.Además, ha asegurado que el PSOE ya presentó varias proposiciones en este mismo sentido en Cataluña hace quince años.

Además, el portavoz nacional de Inmigración, Interior y Seguridad de Vox, Samuel Vázquez, preguntó ayer al candidato del PP a la reelección al frente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que ante una hipotética coalición entre ambas formaciones tras las elecciones autonómicas del 15 de marzo «tendrá que decidir qué es lo que quiere» porque «ya sabe a qué atenerse».

«Un cambio de paradigma, frenar la invasión migratoria, frenar la ideología de género, que es uno de los mayores monstruos del siglo XXI que no beneficia a ninguna mujer, o seguir con las políticas de la Agenda 2030 para, si es así, entonces, que se vaya con el Partido Socialista», declaró a los medios de comunicación durante su visita a la ciudad de Burgos, acompañado por los candidatos de esta formación política por esta provincia, Marta Alegría y Javier Martínez.

Afirmó además el portavoz de Vox que «el señor Mañueco no es muy diferente de la señora Guardiola o cualquier otro líder del Partido Popular: siempre actúa en función de los intereses, de lo que sea mejor en términos de intención de voto durante la campaña, y luego lo que sea mejor en términos de mantenerse en el poder y en la poltrona una vez terminada la campaña».