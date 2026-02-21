Mañueco anuncia una cuenta ahorro vivienda para jóvenes

Publicado por ICAL Valladolid Creado: Actualizado:

El presidente del PP de Castilla y León y candidato a la Presidencia de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, avanzó ayer que la Cuenta Ahorro Vivienda Joven, que propone crear en la próxima legislatura, permitirá a los jóvenes deducirse hasta 7.500 euros en cinco años en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), lo que remarcó hará «más fácil» que puedan comprarse su primera casa.

Fernández Mañueco, que visitó este viernes en Tordesillas (Valladolid) la empresa Technoform, explicó que esta medida, incluida en el programa electoral, contempla que los jóvenes puedan hacer aportaciones de hasta 10.000 euros anuales, de los que se podrán deducir en el IRPF un 15 por ciento, lo que en cinco años supondrá 7.500 euros.