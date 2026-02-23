CyL sólo capta de su sistema económico 575 de los 918 M€ de fondos de innovación

Publicado por ICAL Redacción Creado: Actualizado:

Los recursos para I+D+i y digitalización ejecutados en Castilla y León dentro de los fondos NextGenerationEU (NGEU) ascienden al 918 millones de euros, aunque solo 572 son captados por el sistema económico de la Comunidad, es decir, se conceden a empresas e instituciones con sede social en el territorio.

Los fondos adjudicados al sistema económico de la Comunidad se reparten en un 61 por ciento entre empresas nacionales; un 15,4 por ciento, entre fundaciones y asociaciones; un 13,6 por ciento, entre universidades y centros tecnológicos. Un 5,9 por ciento, para personas físicas y autónomos; un 3,3 por ciento para organismos públicos, y un 0,8 por ciento para otras entidades.

El importe resuelto a favor de empresas nacionales, se reparte en un 64,3 por ciento para micro y pequeñas; en un 27,1 por ciento para medianas, y en un 8,5 por ciento para grandes. Los principales sectores de actividad son el de información y comunicación, con 49 millones de euros; energía, agua y residuos, 43 millones; actividades sanitarias y educativas, 30; actividades jurídicas, ingenierías y de consultoría, 29 ; y construcción, 28.

Así aparece recogido en un informe publicado por la Fundación Cotec y el Ivie, con datos a fecha 30 de junio de 2025, donde se precisa que el global de las partidas resueltas en la comunidad autónoma (918 millones de euros) representan el 28,7 por ciento de los 3.198 millones que se ejecutan en la Comunidad de los NGEU (el 6,2 por ciento del conjunto nacional, con 1,643 millones a través de las administraciones autonómica y local; y 1.555 de la estatal).

El global de fondos adjudicado en la Comunidad para I+D+i+D, supone el 5,7 por ciento del total en España, el quinto mayor porcentaje, solo por detrás de Madrid, 32,5 por ciento; Cataluña, 15,2 por ciento; Andalucía, 10,5 por ciento; valencia, 7,4 por ciento.

Sin embargo, si solo se tiene en cuenta las partidas captadas por instituciones y empresas castellanas y leonesas, ese porcentaje se reduce al 2,9 por ciento, lejos del 47,6 por ciento de Madrid; e inferior al 14,9 por ciento de Cataluña; 7,1 por ciento de Andalucía; 5,6 por ciento de Valencia; 5,2 por ciento de País Vasco; y 4,2 por ciento de Galicia.

381 euros per cápita

El documento revela que las licitaciones y subvenciones de estos fondos para I+D+i+D que se desarrollan en la Comunidad, representan 381 euros per cápita, por encima de la media nacional de 328 euros, y el tercer mejora dato por detrás de Madrid, 735 euros; y País Vasco, 382. En el caso de contar solo los beneficiarios con sede social en Castilla y León, suponen 239 euros por habitante, por debajo de la media de 396.

En porcentaje sobre PIB autonómico, la Comunidad es segunda, con un peso de esos apoyos del 1,24 por ciento, también por detrás de la Comunidad madrileña, con un 1,66 por ciento, y por encima de la media del 1,01 por ciento para el conjunto de las autonomías, como recoge Ical. Teniendo en cuenta solo los adjudicatarios de la Comunidad, representan un 0,78 por ciento del PIB, inferior al 1,23 por ciento de la media en España.

Por tipo desembolso, del global de fondos adjudicados en la Comunidad, el 55,7 por ciento son para innovación y desarrollo, y el 44,3 por ciento restante, para digitalización. La Comunidad asume el 6,2 por ciento de las partidas totales para I+D+i, y el 5,1 por ciento, para digitalización entre las autonomías, con Madrid como líder absoluto con porcentajes del 25,8 y 39,4 por ciento, en cada caso. Sin embargo, si se atiende a los adjudicatarios con sede social en la Comunidad, asumen solo el cuatro por ciento de los fondos en España para I+D+i, y el 2,1 por ciento, para digitalización.

El sector público territorial se encarga de la ejecución de 297 millones de euros, lo que supone el 6,2 por ciento del total gestionado por las administraciones autonómicas y locales, por debajo del 16,7 por ciento de Andalucía (800 millones); el 16,5 por ciento de Madrid (791); el 10,3 por ciento de Cataluña (495) y Valencia (492), en ambos casos; y el 6,4 por ciento de Galicia (6,4 por ciento). Estas partidas gestionadas por autonomías y entes locales, suponen 123 euros por habitantes, por encima de los 97 de la media, y el cuarto mejor registro, por detrás de La Rioja (165); Extremadura (139); y Canarias (130). Del total de fondos NGEU gestionados por estas administraciones territoriales, el 18,1 por ciento fueron para I+D+i+D, frente a una media autonómica del 20,5 por ciento.

El documento también constata que Castilla y León absorbe el 5,2 por ciento de las partidas par el Kit Digital; y el 3,6 por ciento de las convocatorias de ayudas de la Agencia Estatal de Investigación para la consolidación investigadora, lejos de Cataluña, con el 19,3 por ciento en el primer caso; y de Madrid, con el 25,8 por ciento, en el segundo.

Además, entre las principales universidades beneficiarias de las convocatorias de la Agencia Estatal de Investigación, aparecen la Universidad de Valladolid, con 2,6 millones de euros, y la de Salamanca, con dos.

El Incibe, en cabeza

El análisis concreta que las principales licitaciones en esta materia y destaca los 188,7 millones de euros en servicios de I+D+i en materia de ciberseguridad del Incibe, para la compra pública precomercial. Además, once millones van a identificación y desarrollo de contenidos de sensibilización y divulgación en ciberseguridad para los públicos objetivos de Incibe; y otros 7,6 millones para equipamiento para el lanzamiento y despliegue y operación del Laboratorio Nacional de Ciberseguridad 5G y Nuevas Tecnologías (Incibe-Lab). Asimismo, 19,9 millones se destinan a suministros de paneles digitales interactivos con destino a los centros públicos de enseñanza no universitaria; y otra partida de 8,8 millones se consigna para suministro e instalación de equipos para la monitorización y digitalización del ciclo del agua.

Por lo que se refiere a las subvenciones, destacan los 63,8 millones de euros dentro del programa kit Digital; y los 46 millones para proyectos innovadores de almacenamiento mediante bombero reversible. Asimismo, 27 millones están en el programa de apoyo a la aplicación de agricultura de precisión y tecnologías 4.0 en el sector agrícola y ganadero; 15,1 millones para ayudas a entidades del tercer sector para modernización tecnológica e innovación de servicios sociales; y 12,2 para proyectos transformadores para promoción de la bioeconomía en ámbito forestal y contribución a la transición ecológica.