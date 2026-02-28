Mañueco prevé crear 8.000 empleos tecnológicos con más suelo industrial

Bajo el lema de que «la gestión eficaz es el resultado directo de la buena política», el candidato del PP que aspira a revalidar el Gobierno autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, desplegó en León su hoja de ruta económica y social para la próxima legislatura. En una jornada marcada por la visita a referentes del sector como HP y Tresca, el líder popular proyectó una ambiciosa transformación del tejido productivo leonés, con la creación de 8.000 empleos tecnológicos como gran objetivo de legislatura así como elevar un 15%, hasta los 476 millones de euros anuales, la inversión en programas de innovación en un sector que recordó está creando el 5,6% de los puestos de trabajo de la Comunidad.

Mañueco puso como ejemplo de su gestión el Parque Tecnológico de León y el polígono de Villadangos, calificándolos como «la historia de un éxito», ya que la alta demanda empresarial propició la ampliación de ambos espacios. En este sentido, el compromiso «es firme», indicó, al aspirar a pasar de las 1.400 hectáreas de suelo industrial a las 2.600 para seguir atrayendo proyectos de alto valor añadido.

El candidato del PP en CyL visitó Tresca.RAMIRO

«Castilla y León ya lidera el gasto empresarial en innovación según el Instituto Nacional de Estadística (INE) y se consolida en el top 5 nacional en esfuerzo tecnológico sobre el PIB», subrayó el candidato, remarcando que el objetivo no es otro que «ganar competitividad y retener y atraer el talento joven».

El programa del PP sitúa el bienestar social en el eje de su estrategia, con medidas transversales que buscan colocar a la comunidad entre las tres mejores para vivir. Y en esa línea, León dispondrá de 350 nuevas viviendas asequibles. Para los jóvenes, promete la primera matrícula universitaria gratuita, la cuenta ahorro para comprar vivienda con bono de hasta el 20% si lo hacen en el mundo rural (30.000 euros). No se olvida de los autónomos, con un bono de 300 euros en sus cuotas que beneficiará a 100.000 de ellos, ni de las familias, con rebaja del impuesto de sucesiones para familiares cercanos.

Mañueco insistió en que el PP «es el partido del campo», prometiendo una defensa cerrada de agricultores y ganaderos frente a los desafíos actuales. También bonificará hasta el 60% de la autopista AP-71 y un porcentaje de la León-Campomanes. En Sanidad, el candidato del PP repasó el esfuerzo tecnológico del Hospital de León, que sumará la ampliación de la UCI, la unidad de fecundación in vitro y la resonancia de tres teslas, además de radioterapia para el Bierzo.

«Nuestros compromisos son firmes y los vamos a cumplir», garantizó antes de pedir el voto. Con este despliegue de compromisos, Mañueco fía el futuro de la provincia a una alianza entre la vanguardia tecnológica y el arraigo rural. Una propuesta que busca consolidar a León como un motor de estabilidad.

Apuesta por un León que lidere el noroeste español

