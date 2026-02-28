Carlos Martínez propone blindar la educación rural para frenar el éxodo juvenil desde los 12 años

El secretario general del PSOECyL y candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, junto a la candidata abulense Carmen Iglesias en Arenas de San Pedro (Ávila).Miriam Chacón

El candidato socialista a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, abogó hoy por desarrollar una planificación “estratégica” de las infraestructuras educativas no solo en las ciudades, sino también en el medio rural de Castilla y León, para evitar que los ciudadanos de la Comunidad tengan que “vivir con la maleta desde los 12 años”.

En declaraciones recogidas por Ical, durante su visita a la localidad abulense de Arenas de San Pedro, Martínez planteó esta propuesta dentro del plan de infraestructuras de su programa, con el que pretende dar cobertura en todo el territorio a los derechos a la ciudadanía en torno a los “tres ejes” de la educación, la sanidad y la protección social.

Este sábado, las promesas de Martínez si logra acceder a la Presidencia de la Junta tras las elecciones autonómicas del próximo 15 de marzo, se centraron en materia educativa, donde sostuvo que el actual Gobierno regional “no puede presumir de indicadores con las condiciones educativas que tenemos en nuestra Comunidad”.

Y es que según el candidato socialista, “en muchas de nuestras comarcas, la maleta con la que se van nuestros jóvenes ya la tienen que hacer en el momento que saltan a Primaria”, motivo por el que es necesario “un plan de infraestructuras que sea capaz de garantizar la cobertura educativa también en las comarcas”.

Esa planificación requiere, tal y como planteó Martínez, de medidas como un plan de movilidad con el que se garantice el acceso a la educación “en condiciones mínimamente dignas” independientemente de donde se viva, lo que requiere de “un transporte escolar efectivo” que no haga que los menores “tengan que estar horas y horas soportando riesgos absolutamente innecesarios para tener acceso a algo tan básico como la educación”.

También consideró necesario desarrollar un plan de infraestructuras de la educación de cero a tres años que cubra “todo el territorio, también los entornos rurales”, o becas autonómicas que garanticen la cobertura del sobrecoste económico que “algunas familias tienen que soportar por vivir en una zona rural” para acometer la educación de sus hijos.

Martínez sostuvo que no se pueden “conformar con la gratuidad en la matrícula en el primer año universitario”, sino aportar ayudas que complementen las becas del Estado para aquellos jóvenes que “tienen que partir fuera” en su primer año de universidad, dado que el gasto real de esa familia aumenta “por el alojamiento, la manutención y el desplazamiento” del joven estudiante.

“Somos conscientes de que no puede haber universidades en todos los sitios, pero tenemos que garantizar la igualdad de oportunidades a los jóvenes que vivan en comarcas como el Tiétar cuando tienen que desplazarse” a la capital de la provincia o a otro territorio de la Comunidad para acceder a la educación superior.

Otras propuestas que enarboló hoy Martínez en materia educativa incluyen la respuesta a “una reivindicación histórica de los ayuntamientos” para que la Junta asuma la conservación, el mantenimiento y la vigilancia de los centros educativos de Primaria y Secundaria, “porque es una obligación legal desde el año 2013”, y la gratuidad de los libros de texto para que “no dependa de los recursos económicos de una familia el poder tener una mejor oferta educativa”.

Hospital comarcal del Tiétar

No obstante, y al encontrarse en la comarca abulense del Tiétar acompañado por la alcaldesa de Arenas de San Pedro y número uno de la candidatura socialista a las Cortes por Ávila, Carmen Iglesias, también abordó Carlos Martínez un “símbolo de reivindicación” de la zona como es “la construcción del hospital comarcal”.

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta se comprometió a asumir esa infraestructura “en este próximo mandato” si sale elegido en las elecciones del próximo 15 de marzo como “primer compromiso en materia de sanidad” con la provincia de Ávila, dado que será la forma de “poder garantizar la cobertura sanitaria en una comarca como el Tiétar”.

Recordó así que esta reivindicación fue una de las principales que se desarrolló en la manifestación celebrada en Valladolid en Defensa de la Sanidad Pública autonómica, y planteó que “además de los consultorios médicos que en los entornos rurales tienen que garantizar esa atención primaria, el hospital no se puede saturar y tiene sentido” construirlo en el Tiétar para “garantizar la sanidad” de todos los abulenses.

Estas “propuestas concretas al territorio” que anunció el candidato socialista frente a las “soluciones simplistas que propone la derecha o la extrema derecha”, fueron desarrolladas por Martínez durante su visita a la localidad abulense de Arenas de San Pedro, donde recorrió el Castillo de Condestable Dávalos, disfrutó de la ‘caldotada’ que acompaña a la caravana socialista, y mantuvo un encuentro con la Asociación de Jóvenes Solidarios de Arenas de San Pedro.