UPL promoverá un plan de fomento económico para La Bañeza como apuesta para la creación de empleo, empresas e industria

Unión del Pueblo Leonés (UPL) promoverá un plan de fomento económico para La Bañeza con el objetivo de que se dirija una inversión suficiente desde la Junta para la generación de empleo, empresas e industria. Así lo avanzó hoy la candidata leonesista, Alicia Gallego, durante su visitaeste sábado a la ciudad, donde habló de una necesaria respuesta ante el abrupto cierre de la Azucarera.

Gallego criticó el “escaso compromiso” de la Junta con una comarca “tan golpeada” con estas últimas decisiones y que recibieron medidas “claramente insuficientes” para paliar el cierre abrupto de la planta de Azucarera. “Llega Mañueco y cree solo con ventajas fiscales para una ciudad como La Bañeza es suficiente, pero la institución autonómica debe ser garante a la hora de generar empleo e industria, que para eso es su competencia”, remarcó.

La candidata leonesista consideró “de vital importancia” que se desarrollen planes de fomento económico que puedan atraer empresas y que generen empleo y oportunidades y señaló la Junta y el PP “parecen olvidarse de un medio rural tan necesitado de opciones que permitan a los jóvenes quedarse en su tierra”.

“Pese a que haya quien quiera culpar a UPL de nefastos cierres”, dijo Gallego, la postura de la formación es siempre la misma y no cambia dependiendo de la posición que se desempeñe. De esta manera, puso en relieve cómo para el último anteproyecto de Presupuesto Generales de la Comunidad, la formación leonesista presentó una serie de enmiendas con el objetivo de mejorar varias infraestructuras como la León-Bragança, la La Bañeza-Castrocontrigo (LE-125) o la León-Santa María del Páramo (CL-622) que redundarían positivamente en la comarca.

El rechazo a negociar del PP, remarca, evitó que se pudiesen siquiera debatir estas propuestas o la construcción de la prometida, pero no ejecutada circunvalación de La Bañeza. A ello, se suma la iniciativa para aumentar la oferta de las titulaciones de Formación Profesional que se ofrecen en la ciudad de La Bañeza.

“Son razones más que suficientes para decir basta a las constantes promesas que tras casi 40 años de gobiernos del PP solo trajeron consigo pérdida de población y de oportunidades para nuestras comarcas. Necesitamos un impulso y eso pasa por medidas reales y efectivas que permitan el desarrollo como esta que promoveremos una vez se constituyan nuevamente las Cortes”, concluyó.