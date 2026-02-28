Mañueco pide el voto de la "victoria" con la conciencia "muy tranquila" y seguro de que habrá "gobierno del PP una vez más"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el candidato a la reelección al frente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, desarrollan un acto en Ávila durante la segunda jornada de la campaña electoral.Rubén Cacho

El candidato del PP a la reelección como presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, pidió hoy el voto de la “victoria” en las próximas elecciones autonómicas del 15 de marzo, con la “conciencia muy tranquila” y seguro de que habrá en Castilla y León “un gobierno del PP una vez más”. “Que quede claro”, dijo, ya que confió en que los ciudadanos hablen en las urnas “muy claro” como señaló lo suelen hacer en la Comunidad.

En el primer gran mitin de la campaña electoral, celebrado en el centro de congresos Lienzo Norte de Ávila, Fernández Mañueco reconoció el apoyo del líder nacional de su partido, Alberto Núñez Feijóo, al que consideró "uno más de los nuestros”, frente a los que entienden que las comunidades se tienen que dirigir desde Madrid, con un “centralismo dominador”. “Tú conoces el valor del territorio y de la política pegada al territorio desde la cercanía a la gente”, dijo, como recoge Ical.

Asimismo, el candidato ‘popular’ aseguró que ante este “momento de la verdad” todas las direcciones provinciales tienen que ponerse “a toda máquina”, para que se sienta que “la gente del PP está vibrando más que nunca en cada rincón”. De esta forma, reclamó una “movilización total” en este inicio de campaña en el que aseguró que ve “muchas ganas en la calle”, pero recaló que se tienen que manifestar también en las urnas.

Por ello, Fernández Mañueco llamó a los dirigentes 'populares' a que afronten estas elecciones con “ganas” y toda el “alma”, “determinación" e “ilusión” porque recalcó que todos unidos son “imparables” e “invencibles”. “Lo vamos a demostrar el 15 de marzo”, sentenció.

Seguirá ampliación