Abascal augura que Vox "romperá su techo" en Castilla y León al ser el "verdadero voto útil"

El líder de Vox, Santiago Abascal; junto al candidato de Vox a la Junta, Carlos Pollán, atiende a los medios y saluda a la gente que se ha congregado para verle en la plaza del Ayuntamiento de Guardo(Palencia ).Brágimo

El presidente de Vox, Santiago Abascal, auguró que en Castilla y León su formación “romperá el techo” con el que cuenta con motivo de la “gran movilización” que se produce en las plazas de los pueblos y ciudades de la Comunidad, quien señaló que disputan en muchas autonomías la segunda plaza al Partido Socialista, lo que indica que el "verdadero voto útil" es el de Vox, añadió.

Durante su visita a la localidad de Guardo, en plena Montaña Palentina, Abascal se mostró reacio a valorar las recientes encuestas publicadas, pero remarcó que las previsiones es lograr unos buenos resultados en Castilla y León, al igual que los cosechados en Aragón y Extremadura, una senda que continuará en Andalucía, dijo.

“Hay muchos españoles que cuando vean la posibilidad de que Vox se convierta muy pronto en el segundo partido en algunas regiones y en el segundo partido de España, van a decidir masivamente hacer un cambio de voto hacia nosotros”, apostilló en compañía del candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Pollán.

Santiago Abascal dejó claro que la “única alternativa diferente” que pueden votar los castellanos y leoneses “se llama Vox”, y reconoció estar, “por una vez”, de acuerdo con los planteamiento del ‘popular’ Alberto Núñez Feijóo, al defender que “no hay que dividir el voto para poder echar a los socialistas”, añadió.

Abascal afirmó que desde Vox “dialogamos y negociamos todos los días en muchos ayuntamientos con el Partido Popular”, aunque puntualizó que el PP es “una caja de sorpresas”, dado que en “algunos lugares aceptan nuestras posiciones y en otros no aceptan lo pactado en otras zonas”, trasladó.

Junto al candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Pollán, en su recorrido por la Montaña Palentina, Abascal subrayó que “cuando no hay ninguna opción de que los socialistas puedan sumar en estas próximas elecciones, el PP sigue con la misma cantinela de que no hay que dividir el voto”. Por ello, remarcó que los ciudadanos de Castilla y León tienen como “única alternativa” a Vox el próximo 15 de marzo.