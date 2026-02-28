El PP achaca a PSOE y UPL de falta de «bagaje»

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El PP de León asegura que «ni el PSOE ni la UPL tienen bagaje ni balance» para ofrecer una gestión fiable para los leoneses, como la demostrada por el Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco en la Junta. El presidente de la gestora provincial, Juan Carlos Suárez-Quiñones, abundó en esta idea durante la reunión mantenida con los alcaldes y portavoces de la comarca de León Centro para reafirmar «el compromiso del Partido Popular con León, donde se han ejecutado inversiones importantes e históricas en proyectos de futuro para la provincia».

El encuentro también sirvió para que la candidata del PP a las Cortes, María José Álvarez, remarcase que «se cuenta con una hoja de ruta, con una trayectoria que permite decir que se cuenta con los mejores servicios públicos como educación, dependencia, servicios sociales y sanidad» y esos son argumentos suficientes para recibir el respaldo de los leoneses.