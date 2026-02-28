Nuria Rubio defiende «blindar» la educación

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Astorga acogió este sábado la convención de alcaldes con los candidatos leoneses del PSOE, en la que los socialistas abordaron su programa de gobierno, poniendo el foco en la educación como pilar fundamental de la cohesión social y del futuro de la provincia. «El futuro de de León pasa por la educación pública. Es la herramienta más potente de igualdad y cohesión social. No podemos permitir que haya colegios con más de 50 años sin reformas estructurales mientras los ayuntamientos asumen competencias que no les corresponden», denunció y anunció la cabeza de lista socialista Nuria Rubio para incidir en que si el PSOE gobierna asumirá plenamente las competencias en mantenimiento de centros públicos, impulsará una red pública de escuelas infantiles y ampliará el programa de becas. A la reunión asistieron regidores, portavoces y representantes del municipalismo socialista.