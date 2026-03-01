Tecnología, equidad rural y obras para una sanidad de vanguardia en León

Con más de 440.000 tarjetas sanitarias distribuidas en 1.288 localidades y una pirámide poblacional muy descompensada donde los mayores de 65 años copan el 30%, el reto de la sanidad leonesa es mudar su piel para saber adaptarse al nuevo escenario de habitantes con múltiples patologías crónicas, que residen en llanos, riberas y montañas y que, además, son ya muy longevos (las mujeres alcanzan una esperanza de vida de 87,2 años y los hombres de 82).

Así que el modelo sanitario debe mutar. De hecho, está mutando, porque ya no basta con curar, el desafío es no enfermar y sumar calidad de vida a los años. El futuro inmediato pasa por una medicina personalizada que utilice la genética para tratar a cada paciente como único. Existe un plan autonómico, pero hay que aplicarlo sin crear pacientes de segunda.

Ese avance técnico se quedaría cojo sin el factor humano, que pasa por salir de hospitales y centros de salud para llevar la atención al domicilio. Siempre se hizo en cierta medida, pero ahora el objetivo es convertir el hogar en una extensión natural de las instalaciones hospitalarias para los enfermos crónicos, apoyados por una telemedicina que rompa la dispersión geográfica de la provincia y, en muchos casos, su soledad.

La Sanidad se está convirtiendo en «la familia» de muchos mayores y para cumplir ese papel debe integrar perfiles profesionales sociosanitarios que puedan implicar a los pacientes en programas de paseos saludables, dietas adecuadas y formativos para que aprendan a reconocer señales de alarma en sus enfermedades.

Con el pilar de la prevención, olvidado durante años, se evitan reingresos, los pacientes están más cómodos en su entorno y se recortan gastos al tiempo que se gana bienestar.

Para llegar a ese nuevo modelo es clave consolidar a León como un polo europeo en ensayos clínicos y biociencias. La provincia no puede conformarse con figurar solo como un punto en el mapa asistencial, sino en destacar por un ecosistema donde la industria farmacéutica y la red hospitalaria generen una simbiosis única bajo el concepto One Health que propugna el Instituto de Investigación Biosanitaria de León (Ibioleón). Un centro que necesita más recursos, más espacio y difusión para exprimir el gran potencial veterinario y agroalimentario investigando las interconexiones entre la salud humana, la animal y medioambiental. Esa ventaja competitiva corre el riesgo de desvanecerse si no se asegura el capital humano y medios avanzados.

El desafío es doble. Por un lado, León se enfrenta a un «invierno demográfico» médico y enfermero sin precedentes: el 40% de la plantilla actual supera los 55 años, lo que anticipa la jubilación de un millar de profesionales en este ciclo estratégico y sin el recambio que se necesita. Por otro, la futura Facultad de Medicina exige que se investigue. Para que este proyecto sea una realidad docente, los profesionales deben superar los exigentes requisitos de la Aneca. Incentivar esta carrera investigadora es la única vía para que León deje de conocerse como una tierra de paso y se convierta en una cantera de talento propio de la mano de la sanidad.

El Hospital de León ya ha logrado dejar de depender del eje Valladolid-Salamanca con un secuenciador masivo, los pacientes oncológicos ya no viajan a la capital charra para su PET-TAC y la modernización de su maquinaria va dando independencia dentro de la comunidad. Sin embargo, falta completar el tetrix de la ampliación de Urgencias, a medias tras seis años, y que se adjudique y comiencen las obras también tras más de un lustro de la REA y la UCI, valoradas en 6,3 millones de euros, para marcar un hito en la capacidad crítica del Hospital.

Conjugar esas obras con la asistencia requerirá planificación y control. Al igual que la futura llegada de la nueva resonancia magnética de tres teslas que se ha prometido requiere ganar espacios. Aunque el Hospital leonés posee 123.000 metros cuadrados, se ha quedado pequeño y requiere soluciones.

Parte de la tecnología ha llegado, pero no se trata solo de comprarla sino de integrarla. La IA está llamada a convertirse en el gran aliado para reducir las listas de espera quirúrgicas, que en León intentan consolidarse por debajo de los 90 días de media. La capacidad de los algoritmos para priorizar casos y detectar patrones complejos en el diagnóstico por imagen liberará tiempo para lo que realmente importa: la relación médico-paciente. La verdadera innovación será aquella que use la tecnología para que nadie, especialmente en las zonas rurales, que de atrás.

Los políticos suelen destacar la reducción del 40% en la demora media de las listas desde el inicio de la legislatura, pero la realidad a pie de calle en León presenta matices importantes. Que un paciente en Ponferrada espere un mes más de media (121 versus 91 días) que uno en la capital es el argumento central para exigir la simetría asistencial.

La nueva tecnología propia ha evitado miles de desplazamientos a otras provincias de CyL, pero si las ecografías tardan casi 4 meses, el diagnóstico precoz (prevención) falla. La reducción de listas se está apoyando mucho en la autoconcertación (peonadas), lo cual es un parche temporal.

La solución real que se debe pedir es la consolidación de plantillas para que no se dependa de horas extras estructurales. Tampoco puede haber un discurso de vanguardia si existe una brecha de servicios en la provincia. La puesta en marcha definitiva de la Unidad de Radioterapia en el Hospital del Bierzo es la frontera irrenunciable de la equidad territorial. La sanidad de 2026 debe ser simétrica; el prestigio investigador y la dotación tecnológica de la capital deben caminar de la mano con la suficiencia asistencial en Ponferrada y el mundo rural. Y captar especialistas para El Bierzo y los pueblos no es ya un deseo, sino una emergencia de primer orden.

El cambio de paradigma hacia la medicina personalizada exige un enfoque proactivo. Esto implica que la inversión en medicina preventiva debería escalar hasta el 7% del gasto sanitario total. En León, esto se traduce en empoderar al ciudadano en el autocuidado: desde la gestión de señales de alarma en patologías cardiovasculares hasta la promoción de hábitos saludables que frenen el avance de la enfermedad crónica.

Sin embargo, la teoría choca con la realidad de las infraestructuras pendientes. El refuerzo de la Atención Primaria no puede ser efectivo mientras el Centro de Salud de Villaquilambre acumule nueve años de parálisis administrativa, o mientras culminar el de Sahagún siga siendo una promesa de calendario. Se proyectan obras en 30 centros de salud, lo que indica el estado de las instalaciones.

Las listas de espera

La lista de espera para operarse se ha recortado un 25% en el último año, pero aún es larga y contiene a 6.409 personas (4.410 en el Hospital de León y 1.999 en El Bierzo). El tiempo para que suene el teléfono descendió de 119,5 días a 106 de media al sumar la espera de ambos hospitales, pero con picos de hasta 365 días en Traumatología, donde mayor esfuerzo es necesario realizar para doblegar la curva. Otro cuello de botella se produce en las pruebas diagnósticas. De ahí la importancia de un uso razonable de la IA, que no sustituirá al médico, pero sí potenciará su capacidad de salvar vidas y se podrá aplicar para un diagnóstico por imagen que reduzca los tiempos de lectura en radiología para priorizar los casos más graves; en la gestión de crónicos y en un triaje inteligente.