Vox apela al "sentido común" y reivindica su "coherencia" para impulsar un "cambio total"

Publicado por Europa Press Segovia Creado: Actualizado:

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha apelado al "sentido común de los castellanos y los leoneses" y ha reivindicado la "coherencia" que representa el proyecto político de su formación frente al PP y el PSOE para impulsar un "cambio total" en Castilla y León.

De esta forma se ha expresado el dirigente de Vox durante su visita a la capital segoviana, en apoyo a la campaña para las elecciones autonómicas del próxima 15 de marzo en Castilla y León, donde ha apelado al "sentido común" para respaldar a su formación como la "única alternativa real de cambio político total frente a un bipartidismo que ha traicionado las expectativas de la región durante las últimas cuatro décadas".

Garriga ha estado acompañado por el candidato de la formación a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Carlos Pollán, para el que ha pedido el voto y la "confianza de los castellanos y leoneses puesto que Vox no ha llegado a la política para decir una cosa y hacer la contraria, sino para garantizar de manera efectiva la seguridad, la prosperidad y el futuro de una comunidad que se enfrenta a una cita electoral crucial".

Durante su intervención ante los medios de comunicación, el dirigente nacional de Vox ha constatado la existencia de un "hartazgo generalizado entre las familias y los jóvenes" tras recorrer diversos puntos de la geografía autonómica, y ha criticado que los responsables políticos que han gobernado durante cuarenta años "no hayan logrado cambiar absolutamente nada sustancial para mejorar la vida de los ciudadanos".

Garriga ha dirigido sus críticas tanto al Partido Socialista, desde el Gobierno de España, como al Partido Popular, al frente de la Junta de Castilla y León, y ha acusado a ambas formaciones de haber "agravado los problemas estructurales de la región".

Según ha defendido el secretario general de Vox, las políticas de estas formaciones han "condenado" a los ciudadanos a una "mayor pobreza, a vivir en entornos más inseguros y a sentirse, en ocasiones, "extranjeros en sus propios barrios".

Frente a lo que ha calificado como una clase política centrada en "sentarse en los sillones" y "colocar a los amigos", ha subrayado que la misión de Vox es "señalar directamente a los culpables del drama que sufren los españoles, poniendo el foco en problemas concretos como el acceso a la vivienda".

A este respecto, ha recordado que en la provincia de Segovia el coste habitacional se ha incrementado más de un 16 por ciento en apenas un año, superando incluso las cifras de Madrid, al tiempo que ha denunciado la normalización de la ocupación ilegal "con edificios enteros controlados por delincuentes", ante lo que ha definido como "el silencio y la complicidad de las administraciones públicas".

Negociaciones y pactos

Al ser preguntado por posibles escenarios de negociación tras los comicios, Garriga ha sido tajante al defender que la campaña electoral es el momento de hablar con "absoluta claridad y advertir de la estafa" que, según sus palabras, representa un Partido Popular que "promete medidas en campaña para incumplirlas al día siguiente".

Como ejemplo de ello, ha recordado que tras la salida de Vox del Gobierno autonómico, el presidente Mañueco "volvió a financiar a los sindicatos y renunció a la derogación de la Ley de Memoria Histórica".

En su balance sobre la trayectoria del partido, Garriga ha reivindicado que su formación "cumplió su palabra" al negarse a contribuir al reparto de la inmigración ilegal, lo que motivó su salida de los gobiernos regionales pero reafirmó su compromiso con la seguridad de los ciudadanos.