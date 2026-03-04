León lidera el aumento del turismo rural en CyL, con un 74,9% más

Publicado por ICAL Valladolid Creado: Actualizado:

Castilla y León volvió a ocupar el pasado mes de enero el liderato nacional en el ranking de personas que optaron por los alojamientos de turismo rural en España, con 69.782 pernoctaciones, lo que supone un aumento del 22 por ciento con relación al mismo mes del pasado año. También subió el número de viajeros, hasta los 32.313, lo que supone un incremento del 19,2 por ciento, según la encuesta de ocupación en alojamientos turísticos extrahoteleros, publicada ayer el Instituto Nacional de Estadística y recogida por Ical.

A nivel nacional, las pernoctaciones en alojamientos de turismo rural subieron un 24 por ciento en enero, hasta las 463.196 y se ocuparon el 10,7 por ciento de las plazas, porcentaje que en Castilla y León fue del 8,6 por ciento. Tras la Comunidad, se situó Cataluña, con 63.344 pernoctaciones, seguida de Andalucía (51.469), Castilla-La Mancha (42.596) y Canarias (41.370).

Del total de las pernoctaciones en la Comunidad, el 5,9 por ciento (4.170) correspondió a turistas extranjeros. Además, a lo largo del mes de enero permanecieron abiertos 2.921 establecimientos en la Comunidad, que ofertaban un total de 26.115 plazas, y empleaban a 4.147 personas.

La encuesta de ocupación en alojamientos turísticos extrahoteleros también refleja los datos de pernoctaciones en apartamentos turísticos, campings y albergues, donde Castilla y León registró cifras más modestas que en alojamientos de turismo rural con respecto a la media nacional.

Así, la Comunidad cerró noviembre con un total de de 24.805 viajeros y 61.504 pernoctaciones en apartamentos; 3.381 viajeros y 6.218 pernoctaciones en camping; y 2.271 viajeros y 7.417 pernoctaciones en albergues.

En todas las provincias se registraron aumentos en las pernoctaciones a excepción de Ávila, donde se registró una bajada del 15,1 por ciento, hasta las 12.755, y en Zamora, un 2,1 por ciento menos, hasta las 4.087. Las subidas estuvieron lideradas por Soria, con un 79,8 por ciento de incremento (7.851) y León, un 74,9 por ciento más (7.241). Les siguieron Segovia con un 46,5 por ciento de incremento (13.136); Salamanca, un 33,2 por ciento (8.870); Palencia, un 18,5 por ciento (3.345); Valladolid, un 16,9 por ciento (4.507), y Burgos, con un 11,2 por ciento más de pernoctaciones, hasta las 7.991.

Baja en Ávila

En cuanto a viajeros, el comportamiento fue similar, ya que solo bajó en Ávila, un 14,2 por ciento, hasta los 5.772. En el resto, hubo subidas, encabezadas por Zamora, un 80,6 por ciento (2.191); Soria, un 59 por ciento (2.779); León, un 40,3 por ciento (3.244); Burgos, un 30,2 por ciento (3.619); Segovia, un 29,2 por ciento (6.563); Palencia, un 24,9 por ciento (1.445); Salamanca, un 12,8 por ciento más de viajeros (4.063), y Valladolid, con un incremento del 5,9 por ciento, hasta los 2.616.

