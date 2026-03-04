Abascal culpa a las políticas verdes de destruir las comarcas mineras

El presidente de Vox, Santiago Abascal culpa a las políticas verdes y al «fanatismo climático» de destruir las zonas mineras y «echar abajo» la industria y las posibilidades de los agricultores y los ganaderos en estos espacios, así de contundente se mostró ayer en la visita que realizó a Villablino, donde fue arropado por un centenar de vecinos, entre los que se encontraba jóvenes, algunos de ellos incluso menores de 18 años.

En este sentido, Abascal señaló que las cuencas mineras «se han venido abajo como consecuencia de no defender nuestra soberanía, de entregarla a países terceros, de entregarla dentro de la Unión Europea a unos burócratas», a la vez que recordó que es la consecuencia de haber aplicado políticas verdes, que en su opinión, «han criminalizado» una parte de lo que se extraía de las minas y han transmitido el mensaje de que el país podía ser «absolutamente autosuficiente» solo con los molinos y con las placas solares.

Y es que, a su juicio, «ese tipo de medidas del fanatismo climático, de los pactos verdes, han destruido la industria, han destruido la minería y han destruido también las posibilidades de los ganaderos y de los agricultores en estas zonas». Unas comarcas, por las que Vox aboga por un «cambio de rumbo radical», aunque ha advertido que no tiene «una varita mágica» para abordar dicho cambio «de la noche a la mañana». Si bien dejó claro que «queremos que toda la gente que está aquí sepa que nosotros queremos volver a lograr que las personas tengan futuro en su propia tierra».

Por otra parte, pidió al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que presente nuevamente una moción de censura que permita «retratar en el Parlamento» al jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, al que ha definido como «el carroñero que se aprovecha y que se alimenta de las guerras». A la vez que recordó que la moción de censura ya se la había pedido cuando «era necesario debatir sobre la mafia de Pedro Sánchez y que la conocieran todos los españoles», y nuevamente lo solicita, ya que a su juicio es «urgente» para que «todo el mundo sepa que Sánchez no está en contra de la guerra».

Para finalizar, Abascal acusó a Pedro Sánchez de «hacer la guerra a su propio pueblo, como un vulgar Ayatolá» y le acusó de «condenar a los españoles» a través de la invasión migratoria, la ruina y la inseguridad, el «colapso» de la sanidad, de las listas de espera, del mercado de la vivienda, del sistema de ayudas sociales y de unos impuestos abusivos.