Las Cortes acogen mañana el primer debate electoral, en prime time, con los candidatos de PP, PSOE y Vox

Publicado por ICAL Creado: Actualizado:

Las Cortes de Castilla y León acogen mañana, a partir de las 21.45 horas, el primer debate electoral con los candidatos del PP, PSOE y Vox a las elecciones autonómicas del 15 de marzo, y que estará integrado por cuatro bloques temáticos, con 18 minutos para cada uno (seis por participante): medio ambiente, medio rural y despoblación; servicios públicos, infraestructuras y vivienda; economía y financiación autonómica y pactos y regeneración democrática, según el acuerdo que ha firmado esta mañana la corporación con representantes de las tres formaciones, según informa Ical.

La cita se emitirá en RTVE, concretamente en La 1, en Castilla y León (al terminar la segunda edición del Telediario), y a nivel nacional en el Canal 24 horas, Radio 5, RTVE Play y RTVE.es. También se podrá seguir en directo en Castilla y León Televisión (CyLTV). El debate, en directo y en prime time, estará moderado por el periodista Xabier Fortes, y en él participan los candidatos del PP, Alfonso Fernández Mañueco, del PSOE, Carlos Martínez, y Vox, Carlos Pollán.

El debate contará con una duración de 82 minutos y comenzará con el llamado ‘minuto de plata’, en el que el candidato se presenta a la ciudadanía. El orden de esa primera intervención, por sorteo, será Vox, PSOE y PP.

Igualmente, según el propio el sorteo, el PP abrirá el primer y segundo bloque, que cerrará Vox en ambos casos; el PSOE empieza en el tercero, que finaliza Mañueco; y Pollán iniciará el cuarto bloque, que clausura también el PP. En el turno final o ‘minuto de oro’, los candidatos dispondrán de 60 segundos para pedir el voto a la ciudadanía.

La corporación ofreció hace unas semanas también un cara a cara a los candidatos de las dos fuerzas principales: Alfonso Fernández Mañueco (PP) y Carlos Martínez (PSOE).