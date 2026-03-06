Pollán culpa a inmigración "ilegal y descontrolada" del aumento de robos en casas y delitos violentos en Palencia

Publicado por Europa Press Palencia Creado: Actualizado:

El candidato de Vox a la Junta, Carlos Pollán ha culpado a la inmigración "ilegal y descontrolada" de la "creciente inseguridad" en las calles y del "aumento de los delitos en Palencia", sobre todo los robos con fuerza los domicilios, y ha comprometido devolver la "seguridad· a los barrios de la capital, entre los que se ha referido al barrio del Carmen o la calle Estrada.

En un acto con simpatizantes en el ágora palentina, Pollán ha destacado que no se trata de hechos aislados, sino que cada día en la prensa "se repiten siempre las mismas noticias sobre robos, machetazos, bandas latinas y violaciones", para recordar el incremento del 21 por ciento de los robos en domicilios en la capital.

"A los que roban con fuerza en vuestras casas les importa si estáis dentro o no. ¿Cómo les va a importar, si muchos de ellos llegaron a España sin pedir permiso, a la fuerza y sin respetar nuestras leyes y costumbres?", ha afirmado.

Para finalizar, el candidato ha reiterado que si esos delincuentes no se van "con sus costumbres y sus machetes", los echará Vox con "la fuerza de las urnas".

Por su parte, el presidente de Vox, Santiago Abascal, ha vuelto a pedir al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que presente una moción de censura contra el presidente del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, al que ha definido como "un carroñero que se aprovecha y que se alimenta de las guerras", si bien ha reiterado, no tener mucha esperanza en que los 'populares' impulsen esta medida.

El líder de Vox ha acusado a Sánchez de "hacer la guerra a su propio pueblo" para "tapar sus crímenes" y le ha acusado de "condenar a los españoles" a través de la invasión migratoria, la inseguridad, el colapso de la sanidad, los problemas de vivienda, la subida de los precios y todo ello "abusando de los impuestos para dar los peores servicios".

Finalmente, Abascal, ha culpado a las políticas verdes y al "fanatismo climático" de los problemas para pactar con el PP, a causa de los acuerdos que los populares mantienen en Bruselas con el Partido Socialista Europeo.

En esa línea también se ha referido a los acuerdos comerciales de Mercosur y al perjuicio y la preocupación que están generando entre los agricultores y ganaderos de la región.

Por su parte, el candidato de Vox por Palencia, David Hierro, se ha referido a las "certezas" del Partido Popular en sus 37 años de gobierno en la región. Ha recordado el retraso de 20 años en las obras del nuevo hospital y los 17 años de espera para la nueva unidad de radioterapia, "que se ha conseguido gracias a que Vox la incluyó entre las condiciones para aprobar los presupuestos", ha dicho.

Hierro ha lamentado el abandono de las infraestructuras en la provincia y ha pedido mejoras en las carreteras CL 615 y CL 626, que unen la capital con Guardo y Aguilar, respectivamente.