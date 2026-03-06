CyLTV emite el martes 10 de marzo el segundo debate de las elecciones autonómicas

Los candidatos de VOX, PP y PSOE a la presidencia de la Junta de Castilla y León arlos Pollán, Alfonso Fernández Mañueco y Carlos Martínez, abandonan el estudio al finalizar el debate que organizó ayer RTVEEFE

Castilla y León Televisión (CyLTV) emitirá el martes día 10 de marzo el segundo de los debates electorales con motivo de los comicios autonómicos del 15 de marzo al que acudirán los candidatos a la Presidencia de la Junta por los tres partidos con grupo propio como contempla la ley: Alfonso Fernández Mañueco, del PP; Carlos Martínez, del PSOE, y Carlos Pollán, de Vox.

El debate se celebrará en la sede central de Producción de Programas en Valladolid y comenzará a las 21.00 horas con una introducción de los moderadores, los periodistas de CyLTV María Núñez y Antonio Renedo, tras lo que comenzarán cada una de las intervenciones de los candidatos que tendrán un minuto para hacer una presentación y lanzar su mensaje inicial. Este turno comenzará con Carlos Pollán.

A continuación, se dará paso a los cuatro bloques temáticos que centrarán el debate y que tendrán una duración de 18 minutos cada uno. El primero de ellos se centrará en medioambiente, medio rural y despoblación; el segundo tratará sobre sobre servicios públicos, infraestructuras y vivienda; el tercero versará sobre economía y financiación autonómica, y el último sobre pactos y regeneración democrática.

En cada bloque, los moderadores darán paso a cada uno de los candidatos para que fijen posición sobre el asunto que se trata y cada candidato tendrá un minuto de intervención inicial en cada uno de los cuatro bloques.

En este caso, al concluir las tres intervenciones, el moderador lanzará una pregunta dirigida al candidato que ha abierto la ronda, que dará paso al intercambio de argumentos. CyLTV ha explicado que los candidatos podrán manejar el tiempo que les queda en ese bloque como estimen conveniente si bien el que cierre cada uno de los bloques deberá reservarse el tiempo suficiente al final para poder concluirlo.

Como colofón al debate, los candidatos tendrán un dos minutos "de oro" para lanzar un último mensaje a los electores que comenzará con la intervención del candidato de Vox, Carlos Pollán, al que seguirá el del PSOE, Carlos Martínez, y cerrará el del PP, Alfonso Fernández Mañueco.

Castilla y León Televisión ofrecerá la señal de la llegada de los candidatos, el debate y las tres valoraciones posteriores de los partidos.

Los reporteros gráficos podrán tomar imágenes en el exterior, donde se dispondrá de un photocall y los únicos gráficos autorizados en el interior del edificio serán las agencias Europa Press, EFE e ICAL.

La cadena emitirá el encuentro en sus dos canales, La 7 y La 8 y la plataforma CyLTV Play, junto a una programación especial durante la tarde y la noche. Desde las 19.30 horas, José Luis Martín conducirá un programa especial previo, en el que se mostrarán todos los detalles de la llegada de los candidatos, y un programa posterior en el que se ofrecerán las valoraciones y todo el análisis del evento.