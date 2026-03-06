Las elecciones en Castilla y León movilizarán un dispositivo integrado por más de 30.600 personas

El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, presenta el dispositivo electoral para las elecciones a las Cortes de Castilla y León del 15 de marzo.R. Valtero

Más de 30.000 personas integran el dispositivo de las elecciones autonómicas del próximo 15 de marzo. A los 13.410 miembros de las mesas electorales se suman los 4.470 representantes de la Administración -uno por mesa electoral-, 1.228 secretarios municipales, 123 jueces de primera instancia, 2.125 jueces de paz, 144 empleados de la Junta, 306 personas que integran las diferentes juntas electorales. Además, la Guardia Civil movilizará más de 6.000 efectivos, el CNP 2.185 y las diversas policías locales 624.

Estos datos fueron dados a conocer hoy por el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, que también anunció que, de momento, son 301 las rutas de transportes programadas para el traslado de votantes, a la vez que confirmó que se han recibido 88 solicitudes de voto accesible para personas con discapacidad visual.

En total, son 2.097.768 los castellanos y leoneses con derecho a voto. El censo de residentes (CER) está compuesto por 1.917.546 electores, de los que 81.890 son nuevos con relación a los comicios autonómicos de 2022. Por su parte, el censo de residentes en el extranjero (CERA) alcanza los 180.222 electores, con 20.143 nuevas incorporaciones.

Respeto al voto de los residentes en el extranjero, González Gago explicó que la documentación informativa se remitió entre el 7 y el 13 de febrero, mientras que el envío de las papeletas tuvo lugar entre el 18 y el 22 de febrero. Además, recordó que el envío del voto a la oficina consular se podrá hacer hasta el 10 de marzo, mientras que el plazo para el depósito personal acaba el 12 de marzo.

Por su parte, el plazo para solicitar el voto por correo finalizó ayer y el envío se podrá hacer hasta el próximo 11 de marzo. Este plazo también se aplica para los electores CERA que se encuentren temporalmente en España.

Para la jornada electoral se habilitarán un total de 2.910 locales electorales, que albergarán 4.470 mesas. Además se distribuirán más de 26,4 millones de papeletas, 6,3 millones de sobres, 44.385 actas, más de 51.000 manuales para los miembros de la mesa y 178.805 impresos electorales de diversa naturaleza.

González Gago, que estimó que los resultados definitivos se puedan conocer entre las 22,30 y las 23,00 horas, también confirmó que a lo largo de la jornada electoral se realizarán varias comparecencias para informar de la apertura y el cierre de los colegios, así como el nivel de participación.

Por último, el consejero de la Presidencia explicó que la organización del proceso electoral comenzó antes del pasado verano debido a la gran complejidad “técnica y organizativa” de un despliegue logístico y humano que debe llegar de forma eficaz a todo el territorio de la Comunidad para asegurar el correcto desarrollo de la jornada y el ejercicio efectivo del derecho ciudadano al voto.