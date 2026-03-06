Óscar Puente ve "claras opciones" de que el PSOE gane a Mañueco, "el dirigente más mediocre de la derecha"

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, durante el III Foro Capital, en el Centro Cultural de Arkabia, a 6 de marzo de 2026, en Vitoria-Gasteiz, Álava, País Vasco (España). El Foro Capital es un espacio de diálogo organizado por l.Carlos González - Europa Press

Publicado por Europa Press Vitoria Creado: Actualizado:

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha asegurado que ve "claras opciones" y "nada descabellado" que el PSOE sea primera fuerza en Castilla y León. A su juicio, "no es ninguna locura" que el candidato socialista, Carlos Martínez, supere en votos al candidato del PP, Alfonso Fernández Mañueco, "el dirigente más mediocre que ha tenido la derecha en Castilla y León y probablemente en España".

Durante su participación en el Foro capital, organizado por Fundación Vital, el ministro se ha referido a las elecciones en Castilla y León y se ha mostrado convencido de que el PSOE tiene "claras opciones" de ser primera fuerza en la Comunidad. "Estoy confiado en que eso va a suceder y tampoco entiendo por qué desde fuera se ve tan descabellado", ha dicho.

En este sentido, ha recordado que en 2019 el Partido Socialista ganó "con mucha claridad" las elecciones en Castilla y León, pero "hubo un partido que ya no existe o no sé si existe --en alusión a Ciudadanos--, que tomó una decisión absurda, que es darle cuatro años más de prórroga al Partido Popular".

"Además, en manos del dirigente más mediocre que ha tenido la derecha en Castilla y León y probablemente en España, que es el actual presidente Mañueco", ha puntualizado.

Según ha añadido, tres años después, los resultados fueros "peores" para el PSOE y el PP ganó por 25.000 votos. Por ello, cree que pensar que el PSOE va a ser la primera fuerza en Castilla y León "no es ninguna locura". "Yo creo que va a ser primera fuerza. No sé por cuánto, pero creo que va a ser primera fuerza", ha insistido.

PRESUPUESTOS GENERALES

Por otra parte, y en respuesta a una cuestión relativa a la presentación de los Presupuestos por parte del Gobierno de España, el ministro ha apuntado que en su "tierra", Castilla y León, hay elecciones el 15 de marzo, y su presidente "ha prorrogado en los últimos siete años seis veces las Cuentas".

Según ha señalado, no ha oído decir al PP "que había que convocar elecciones por esa razón", pese a que, "en teoría", se trata de gobiernos "que tendrían que tener una estabilidad suficiente como para aprobar presupuestos, porque o es monocolor del Partido Popular o es del PP y Vox". "Parece que entre ellos tampoco se entienden muy bien, ¿no?", ha añadido.

Óscar Puente ha admitido que los presupuestos son "una herramienta importante, porque son una hoja de ruta", aunque ha relativizado "mucho" su importancia. Ha recordado que el Gobierno cuenta con unos Presupuestos prorrogados de 2023 "que estaban además acompañados de los fondos europeos". Estas cuentas "se han ido adaptando con modificaciones de crédito, muchas de ellas aprobadas por el Parlamento".

Ese mismo Presupuesto ha permitido, según el ministro, "habilitar ayudas en materia de transporte público por más de 2.600 millones de euros, que no estaban contempladas en el presupuesto o medidas extraordinarias relacionadas con la dana o con otras eventualidades".

También ha aludido a la ejecución de los fondos europeos, "que han acompañado y han dotado de una mayor capacidad económica al Gobierno" para construir infraestructuras o transformar el modelo productivo del país.

Ha reiterado que los Presupuestos son importantes, "sobre todo porque en un país como España, muy acostumbrado a gobiernos monocolor y a una correlación parlamentaria entre el Gobierno y las mayorías parlamentarias, es un símbolo de estabilidad política".

"Pero, yo lo dije al principio de este mandato y lo reitero. Es bueno que haya presupuestos, pero no es un tema desde mi punto de vista crítico para que una legislatura continúe o no", ha concluido.