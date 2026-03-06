El PSOE apuesta por una política forestal que frene los incendios, basada en la prevención, la gestión activa del monte y la profesionalización

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

El PSOE de León apostó hoy por una nueva política forestal que frene los incendios y acusa al Partido Popular de haber mantenido en la Junta un modelo fracasado de gestión forestal. Así lo dijo la candidata berciana, Mabel Fernández, quien abogó por una política basada en la prevención real, la gestión activa del monte y la profesionalización del operativo.

“La política forestal es una cuestión prioritaria para el Partido Socialista, pues nuestros montes son sinónimo de biodiversidad, de captación de CO2, de empleo y de equilibrio rural y no podemos obviar su vulnerabilidad si no se gestionan de forma activa”, aseguró.

“Lo ocurrido en los últimos veranos permanece en la memoria de la ciudadanía, ya que en 2022 sufrimos uno de los peores años de incendios de nuestra historia reciente y, como desde la administración competente, la Junta, no se aprendió nada ni se corrigió, el pasado verano volvimos a vivir episodios igualmente dramáticos, con la irreparable pérdida de vidas humanas”, recordó.

El modelo del PSOE apuesta por un operativo permanente durante todo el año, “que lejos de ser un ‘despilfarro’ es la mejor apuesta para un prevención activa y real y para combatir los incendios”, un Plan de Gestión Forestal “que se enfrente a los retos de la emergencia climática, fomente la creación de empleo verde en el medio rural y aproveche de forma sostenible los recurso", y la creación de la figura de bombero forestal, "aprobando sus estatutos y profesionalizando su actividad”.

La defensa del medio ambiente va estrechamente vinculada a los derechos de la ciudadanía y nuestro modelo ‘Territorio 30 minutos’, ya que no puede haber sostenibilidad medioambiental sin sostenibilidad humana, y por eso planteamos la política verde como frente al modelo fracaso del PP y Vox en materia de incendios, despoblación y clima”, finalizó.