El índice de precios de vivienda registra un alza anual del 15,3% en el cuarto trimestre

El índice de precios de vivienda se elevó en Castilla y León durante el cuarto trimestre de 2025, un 15,3 por ciento en relación al mismo periodo de 2024, frente a una subida nacional del 12,9 por ciento.

Así aparece recogido hoy en una estadística del Instituto Nacional de Estadística (INE). Donde se recoge que la variación anual de este indicador respecto vivienda nueva fue del 14,2 por ciento y en las de segunda mano del 15,5 por ciento, cuando en el conjunto de las autonomías se situó en el 11,2 y 13,1 por ciento, respectivamente.

En cuanto a la variación trimestral, el índice general de precios de la vivienda creció en la Comunidad, un 2,8 por ciento, frente un alza nacional del 1,8 por ciento. La evolución para la vivienda nueva fue del 4,7 por ciento, y para la de segunda mano del 2,4 por ciento, cuando en el conjunto de las autonomías se situó en el 2,2 y 1,8 por ciento, en cada caso.

Y es que la tensión en el mercado inmobiliario está a punto de desbaratar todos los registros. El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha confirmado que las casas se encarecieron de media en España un 12,7%, un ritmo que no se veía desde 2007, justo antes del pinchazo de la burbuja inmobiliaria y muy por encima del 8,4% registrado en 2024. Son ya 12 años consecutivos al alza, y tanto la vivienda de segunda mano como la nueva registraron el pasado ejercicio repuntes de dos dígitos. La primera, del 11,3%. La segunda del 11,3%.