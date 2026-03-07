Abascal se enfada con el PP por el debate electoral

Publicado por Redacción Valladolid Creado: Actualizado:

El presidente de Vox, Santiago Abascal, calificó de «indecencia» la acusación «falsa» que realizó Alfonso Fernández Mañueco durante la celebración del debate electoral organizador por RTVE, donde el candidato popular acusó a su formación de «querer tirar seres humanos al mar» en relación a las personas migrantes que recalan en España. Abascal espera que, «más pronto que tarde», Mañueco rectifique ante una declaración «absolutamente terrible», quien pidió qué explique «con claridad» lo que quería decir, añadió.

Pese a que Mañueco «pronuncie una indecencia, no tiene por qué impedir un acuerdo con el PP", dijo, con el candidato Carlos Pollán delante.