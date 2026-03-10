Rumbo claro, propuesta de cambio o sentido común: la oferta final de los candidatos en el debate electoral

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El candidato del PP, Alfonso Fernández Mañueco, ha defendido el modelo de la Junta de Castilla y León y de España para colocar a la Comunidad entre las tres mejores autonomías de España, con "un rumbo claro para las nueve provincias. Hay que abandonar el ruido y el enfrentamiento".

Desde el PSOE Carlos Martínez ha llamado a la movilización del electorado: "De nosotros depende cambiar el sofá y la mantita para modernizar y transformar Castilla y León". Desde Vox Carlos Pollán ha reclamado "sentido común" para afrontar "la mafia del PSOE y la estafa del PP".

Mañueco pide en el minuto de oro “abandonar el ruido y el enfrentamiento” y “votar certezas” el próximo domingo

El candidato del PP a la Presidencia de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, pidió hoy “abandonar el ruido y el enfrentamiento” y “votar certezas” el próximo domingo en las elecciones autonómicas. Así lo trasladó durante el minuto de oro, tras la celebración del debate de CyLTV, en el que consideró que la cita electoral “decide el modelo y futuro que queremos para Castilla y León y España”.

Mañueco incidió en que “tiene la ambición de situar a la Comunidad entre las tres mejores de España, con un rumbo claro para las nueve provincias”. Y se dirigió a los jóvenes que “tratan de abrirse camino”, y les ofreció “oportunidades”; igual que a las familias les prometió “certidumbre”; “seguridad a los mayores, que tanto nos ha dado”; y el apoyo a los agricultores y ganaderos. Por último, ofreció “impulso y estabilidad” a los trabajadores y empresarios.

Martínez se compromete en el minuto de oro a “cambiar la holgazanería” en la Junta por “capacidad de trabajo”

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, se comprometió a “cambiar la desidia y la holgazanería” en el Gobierno autonómico, de las que acusó al PP, por “capacidad de trabajo y proyecto político” si vence en las elecciones autonómicas del próximo 15 de marzo.

Así lo hizo saber, durante su ‘Minuto de oro’ en el debate electoral celebrado hoy y organizado por Castilla y León Televisión, en el que aseguró que “nunca” sale “a por el bronce” y que de la ciudadanía “depende el futuro” de la Comunidad.

Llamó al voto para “cambiar el sofá y la manta por una mesa de trabajo” en la sede de la Presidencia de la Junta de Castilla y León. “Necesitamos ponernos a trabajar”, continuó esgrimiendo, para señalar: “No podemos obviar la oportunidad para cambiar y modernizar Castilla y León”.

En ese sentido, Martínez contrapuso “dos modelos”. El del Partido Popular, al que acusó de ser “más de lo mismo” y funcionar “por inercia” y con el “piloto automático”, y el del PSOE, que aseguró que dará “un giro de guion que alce la voz en Bruselas y Madrid” a través de un proyecto “limpio, honesto, transparente y de futuro”.

“No hay otra opción que votar al PSOE”, concluyó Martínez su ‘Minuto de oro’ final en el debate, en el que pidió a la ciudadanía: “Elijan Castilla y León, elijan al PSOE, y elijan el cambio para cambiar el futuro”.

Pollán utiliza su minuto de oro para apelar a una “oportunidad histórica que recupere el sentido común”

El candidato de Vox a la Presidencia de la Junta, Carlos Pollán, utilizó su minuto de oro de este segundo debate para apelar a una “oportunidad histórica que recupere el sentido común” en las elecciones autonómicas del próximo domingo. Pollán afeó que son la alternativa entre la “mafia del PSOE y la estafa del PP” y defendió que su formación representa un “cambio de rumbo”.

Igualmente, consideró que Vox es la “única garantía para defender la industria y el campo y recuperar la calidad de los servicios públicos”. Por último, reclamó “acabar con la inmigración masiva que dispara la inseguridad y satura los servicios públicos”, en favor, dijo, de la “prosperidad de los trabajadores y los jóvenes”.