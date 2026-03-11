la Fiscalía pide ocho años de cárcel a cuatro activistas por las protestas anti Israel en la Vuelta

Publicado por ICAL Valladolid Creado: Actualizado:

La Fiscalía solicita casi ocho años de cárcel a cuatro activistas vallisoletanos por las protestas contra la participación del equipo Israel-Premier Tech durante la Vuelta Ciclista a España. Según exponen los denunciados, el escrito de acusación les achaca presuntos delitos de desórdenes públicos y resistencia a la autoridad, y se les amenaza con la imposición de pago de fianzas.

Los acusados recalcan que en el escrito de la Fiscalía se expresa una “clara beligerancia contra las personas procesadas, mediante un relato fantasioso acerca de los hechos realmente acontecidos”. En ese sentido, exponen que “la acusación especula con la posibilidad de un impacto de los ciclistas contra los agentes de la policía nacional o contra el público en general y alude al ejercicio por parte de los activistas de una ‘gran intensidad y violencia’ (sic) contra la detención, algo que jamás tuvo lugar”.

En el escrito, vinculan esa descripción con el rechazo de los encausados a alcanzar un acuerdo de conformidad con la Administración de Justicia. “Desde el primer momento, las personas acusadas reconocimos los hechos, pero sin considerar que tuvieran ningún carácter de ilícito penal, sino que por el contrario estábamos contribuyendo a la denuncia de un hecho inadmisible. En esa convicción, que consideramos que es apoyada por una inmensa mayoría social, seguimos, y con las nuevas circunstancias de la guerra en Oriente Medio, aún mucho más. De aquellos polvos, estos lodos”, resumen.

“A las peticiones penales seguramente se sumarán las administrativas”, auguran. Hasta el momento, las sanciones económicas interpuestas contra los cuatro activistas por parte de la Subdelegación del Gobierno han quedado suspendidas hasta que haya una sentencia judicial. Además, se añade una sanción adicional de 700 euros contra un quinto activista que se concentró conjuntamente con cerca de un centenar de personas en solidaridad con los detenidos a las puertas de la comisaría de la Policía Nacional de las Delicias, en este caso por la Ley Mordaza, y que actualmente se encuentra recurrida.

“Parece incoherente, por no decir absolutamente contradictorio, que a través de las instituciones de un Gobierno que teóricamente hace gala del ‘No a la guerra’ se soliciten 8 años de cárcel para activistas que, tomándose en serio el genocidio contra el pueblo palestino, salimos a la calle en Valladolid para denunciar la presencia en la Vuelta Ciclista de un equipo representante del régimen sionista y asesino de Israel, siendo éste el principal exportador de la guerra, el exterminio y la violación de los derechos humanos en Oriente Próximo”, argumentan.