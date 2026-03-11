Memoria para héroes de la democracia

Publicado por Europa Press / Ical Valladolid Creado: Actualizado:

La Junta de Castilla y León celebró ayer el acto institucional con motivo del Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo en una jornada de «profundo significado» para la Comunidad que se ha dedicado a la «memoria, dignidad y compromiso» de aquellos que «defendieron con su vida la libertad», de forma que su «sacrificio no fue en vano puesto que ha permitido que España sea hoy una democracia más fuerte y unida en torno a la convivencia».

Estas han sido las palabras que el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, ha dedicado a las víctimas del terrorismo durante su intervención en el acto institucional que ha acogido su Consejería, en el que también se han entregado los I Premios a trabajos académicos sobre la deslegitimación del terrorismo.

Durante el acto, que ha contado con la participación de representantes institucionales, asociaciones de víctimas, miembros de la comunidad educativa y universitaria, así como familiares y ciudadanos, el titular de Presidencia ha remarcado que este día supone un ejercicio de «memoria, dignidad y compromiso» con las víctimas y para trasladar el reconocimiento «más profundo» de las administraciones con sus familias.

«La violencia ha sido derrotada pero las víctimas forman parte de la memoria colectiva, por lo que olvidarlas seria una forma de injusticia que no podemos permitir», ha reflexionado, al tiempo que ha hecho énfasis en la importancia de que las víctimas sean el «centro» como personas concretas con nombres y apellidos.

También ha destacado el papel de la educación como herramienta de prevención frente a la radicalización y la idea de que la dignidad no prescribe, en la medida en que «la justicia de la memoria es fundamento de la convivencia».

Para reforzar su argumento, González Gago ha citado una frase de Gabriel García Márquez: «Recordar es fácil para quien tiene memoria; olvidar es difícil para quien tiene corazón».

«Todas las víctimas comparten algo común: sufrir la violencia por defender o, simplemente, vivir en libertad», declaró hoy el presidente de la Asociación de víctimas del Terrorismo de Castilla y León, Sebastián Nogales lozano.

Una las victimas del terrorismo del 11-M, Montserrat Soler, señaló que «todas las víctimas deben ser homenajeadas, son héroes de la democracia, y la sociedad española tiene con ellos un deber permanente». A sus palabras se sumó Nogales quien subrayó que «todo esto tiene como objetivo situar la voluntad de las víctimas donde se merece».

El homenaje subrayó el papel fundamental de las asociaciones de víctimas del terrorismo, cuya labor contribuye a mantener vivo el recuerdo de quienes sufrieron la violencia y a trasladar a las nuevas generaciones la importancia de la convivencia democrática y del respeto a los derechos fundamentales.

Durante la jornada se hizo entrega de los I Premios a trabajos académicos sobre su deslegitimación en varias modalidades universitarias.

En la de Trabajo Fin de Grado, fue reconocido el trabajo titulado ‘La prescripción del delito en casos de terrorismo y su impacto en la posición de la víctima’, realizado por Laura Barrientos Gutiérrez, de la Universidad de Valladolid.

En la de trabajo Fin de Máster fue galardonado el estudio sobre ‘Financiación del terrorismo a través de entidades sin ánimo de lucro’, elaborado por María Isabel Merino Díaz, de la Universidad de Salamanca, y por último, en la categoría de Tesis Doctoral, el galardón correspondió a la investigación 'Los procesos negociadores de paz en Colombia', llevada a cabo por Edgar Castro Lasso, de la Universidad de Salamanca.

Durante la celebración también se entregó el premio nacional a los alumnos del Instituto de Educación Secundaria Ramón y Cajal de Valladolid bajo el título ‘Nuestra ciudad sin violencia’, una iniciativa que refleja el compromiso de los jóvenes con los valores de la convivencia y que recibió el premio nacional.

La directora del instituto, Miriam Pascual Martín, agradeció el reconocimiento otorgado y recordó que “la memoria que no se cultiva, se pierde”.