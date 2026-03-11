Detenido el presunto autor del incendio "provocado" que causó tres muertos en Miranda

Publicado por Europa Press Burgos Creado: Actualizado:

Un hombre, de unos 60 años de edad ha sido detenido como presunto autor del incendio “provocado” ayer en un edificio de la calle de la Fuente, en Miranda de Ebro (Burgos), que causó tres víctimas mortales y dejó cuatro heridos, aunque ya han sido dados de alta. El “sospechoso”, que tiene antecedentes por otros hechos delictivos, acudió este miércoles a la Comisaría del Cuerpo Nacional Policía al saber que estaba siendo buscando desde anoche.

Este miércoles, el subdelegado del Gobierno, Pedro de la Fuente, y el comisario jefe provincial, José Carlos Donoso, informaron hoy sobre los detalles del suceso registrado este martes poco antes de las 23.00 horas cuando se produjo un incendio, que tanto los Bomberos como los investigadores creen que no fue fortuito. Las llamas, que provocaron un humo “muy intenso y muy oscuro”, se originaron al comenzar a arder los enseres que se acumulaban en el portal.

Asimismo, el comisario provincial explicó que a “primerísima hora” el sospecho acudió a la Comisaría para preguntar por qué estaba siendo buscado, ya que se trata de un delincuente “conocido” en la zona de Miranda. En ese momento fue detenido y permanece en dependencias policiales, ya que la investigación continúa con las inspecciones oculares y la búsqueda de otras pruebas que permitan esclarecer los hechos e imputarles los delitos correspondientes.

De momento, el presunto autor, que no tiene “ningún tipo de parentesco” con las víctimas, no ha confesado los hechos, por lo que el comisario señaló que no se puede descartar ninguna hipótesis sobre este “triste acontecimiento”. No obstante, las primeras indagaciones señalan que el incendio generó una humareda y llamaradas por el material que ardió, entre ellos colchones, lo que hizo que hubiera varias personas intoxicadas que ya han recibido el alta, entre ellos los dos menores.

Además, Donoso explicó que dos de las tres mujeres fallecidas tenían quemaduras, por lo que será la autopsia la que determinará la causa de la muerte, mientras la tercera víctima perdió la vida al no poder ser reanimada en el Hospital de Miranda de Ebro.

Por su parte, el subdelegado del Gobierno insistió en que este hecho es un “auténtico drama” y un “hecho luctuoso” que marcará este año por lo que confió en que no ocurra “nunca más”. Además, Pedro de la Fuente citó a las tres mujeres fallecidas -Antonia, Dolores y Laura Valentina-, con edades comprendidas entre 23 y 78 años, y señaló que la Policía trabaja para dilucidar lo sucedido.

Finalmente, la alcaldesa de Miranda de Ebro, Aitana Hernando, quiso transmitir sus condolencias y pésame a los familiares de las tres víctimas mortales. Además, recordó que el Consistorio ha declarado tres días de luto oficial antes estos “terribles hechos”, que han hecho que estén “absolutamente compungidos”. También, confió en que las actuaciones policiales “lleguen a buen puerto” y pueda sancionarse al culpable.